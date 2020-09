L’IRT Jules Verne pilote un projet de pale d’éolienne 100% recyclable

A Bouguenais, près de Nantes, l’Institut de recherche technologique (IRT) Jules Verne pilote un projet pour développer une pale d’éolienne 100% recyclable, contre 85 à 90% actuellement. Baptisé ZEBRA (Zero wastE Blade ReseArch – Recherche sur les pales zéro déchet), ce projet lancé sur une période de 42 mois vise à développer des pales en thermoplastique. Doté d’un budget de 18.5 millions d’euros, il réunit un consortium d’acteurs industriels et de centres de recherche (Arkema, Canoe, Engie, LM Wind Power, Owens Corning, Suez).

La résine thermoplastique a été mise au point par le groupe chimique français Arkema. Le thermoplastique présente des propriétés intéressantes pour le recyclage par dépolymérisation ou dissolution. Filiale de GE, LM Wind Power, dont l’usine de Cherbourg produit des pales jusqu'à 107 mètres de long, va concevoir le produit et fabriquer deux prototypes de pales de 62 et 75 mètres 100% recyclables pour tester la faisabilité industrielle de la production. Les membres du consortium doivent aussi optimiser les étapes du processus de fabrication des pales ainsi que leur recyclabilité. Des méthodes de recyclage des matériaux dans de nouveaux produits seront aussi expérimentées. L’idée est donc de fabriquer et tester ces pales, mais aussi d’analyser leur durabilité et leur impact sur l’environnement.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.