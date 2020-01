L’Italie lance sa 10ème et dernière FREMM

La cérémonie de lancement de l’Emilio Bianchi, dixième et dernière frégate multi-missions (FREMM) de la marine italienne s’est déroulée le 25 janvier au chantier Fincantieri de Riva Trigoso, près de Gênes. Le bâtiment va maintenant rejoindre sur barge le chantier de Muggiano, dans la baie de La Spezia. Il y sera transféré sur un dock flottant puis mis à l'eau. Son achèvement se poursuivra à flot en vue de sa livraison en 2021.

La frégate Emilio Bianchi (© GIORGIO ARRA)

La frégate Emilio Bianchi et à droite l'étrave du second PPA, le futur Francesco Morosini (© GIORGIO ARRA)

Tête de série italienne du programme FREMM, mené en coopération avec la France (qui fait construire de son côté huit bâtiments d'un modèle différent mais dotés d'équipements communs et a réalisé deux unités pour l’export), le Carlo Bergamini a été livré en 2013. Il a été suivi la même année par le Virginio Fasan, puis les Carlo Margottini (2014), Carabiniere (2015), Alpino (2016), Luigo Rizzo (2017), Federico Martinengo (2018) et Antonio Marceglia (2019). La neuvième unité de la série, baptisée Spartaco Schergat, devrait rejoindre le mois prochain la Marina militare.

La frégate Spartaco Schergat pendant ses essais en novembre (© GIORGIO ARRA)

Les FREMM italiennes sont des bâtiments de 144 mètres de long pour 19.7 mètres de large affichant un déplacement de près de 6900 tonnes en charge. Armées par 200 marins et capables d’atteindre 27 nœuds, ces frégates se déclinent en deux versions, l’une à vocation anti-sous-marine et l’autre dite d'emploi « général ».

La variante à dominante ASM se compose des Virginio Fasan, Carlo Margottini, Carabiniere et Alpino. Ces frégates sont dotées d’un sonar remorqué Captas 4, de quatre missiles anti-sous-marins Milas et de tubes pour torpilles MU90, auxquels s’ajoutent 16 missiles surface-air Aster, deux tourelles de 76 mm, deux canons de 25 mm et quatre missiles antinavire Otomat Mk2.

Les autres frégates ont plutôt comme vocation l’action vers la terre. Elles disposent d’une pièce de 127 mm à l’avant et une de 76 mm sur le toit du hangar à l’arrière. Les bâtiments sont aussi équipés de huit missiles antinavire Otomat (mais pas de Milas) ainsi qu'un système de mise à l’eau pour embarcations rapides par le tableau arrière, en lieu et place du sonar remorqué des FREMM anti-sous-marines.

Pour la suite, les chantiers italiens ont enchainé avec le programme des Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) destinés à la marine italienne ainsi que les unités commandées par le Qatar.

Le premier PPA italien en essais au mois de novembre dernier (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)