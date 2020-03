Livraison de la seconde frégate allemande du type F125

Avec quelques mois de retard, le Nordrhein-Westfalen, seconde des quatre nouvelles frégates du type F125 de la Bundeswehr, a été livrée le 3 mars. Tête de série de ce programme, le Baden-Württemberg avait été réceptionné par la marine allemande en avril 2019 pour être officiellement mise en service en juin. Troisième unité de cette classe, le Sachsen-Anhalt doit être selon TKMS livré dans le courant de cette année alors que la dernière frégate de la série, le Rheinland-Pfalz, doit entrer en flotte en 2021.

La classe F125 est conçue et produite par le consortium ARGE F125 regroupant TKMS ainsi que les chantiers Lürssen Werft de Brême et Blohm+Voss de Hambourg (qui appartiennent aujourd’hui à Lürssen). Notifié en 2007, ce programme a été marqué par des problèmes techniques et retards, la tête de série devant initialement être livrée en 2016.

Les F125 sont destinées à remplacer les huit frégates du type F122, (classe Bremen), mises en service entre 1982 et 1990 et dont il ne reste plus qu’un seul exemplaire opérationnel, le Lübeck, dont la mise en retraite est prévue en 2021.

Les nouvelles frégates allemandes mesurent 149.6 mètres de long pour 18.8 mètres de large et affichent un déplacement en charge de 7100 tonnes, avec un tirant d'eau de 5.4 mètres. Capables d’atteindre la vitesse de 26 nœuds, elles sont dotées d'une propulsion CODLAG (Combined Diesel eLectric And Gasturbine), avec quatre moteurs diesels de 2900 kW chacun, deux moteurs électriques d'une puissance unitaire de 4500 kW et une turbine à gaz de 20 MW.

Capables d’être déployées jusqu’à 24 mois

Les F125 ont été spécialement conçues pour être employées sur de longues périodes dans des zones de crises, nécessitant une grande autonomie et des moyens d'action conséquents, notamment vers la terre. A ce titre, elles ont été étudiées pour pouvoir fonctionner 5000 heures par an et rester déployées jusqu'à 24 mois, soit une disponibilité considérablement améliorée par rapport aux dernières frégates allemandes, du type F124 (classe Sachsen). Livrés en 2004 et 2006, ces trois bâtiments peuvent en effet naviguer 2500 heures par an et effectuer des déploiements d'une durée maximale de 9 mois. Afin d'améliorer la longévité opérationnelle des F125, Blohm + Voss et Lürssen ont travaillé à rendre la nouvelle plateforme plus robuste et à en optimiser la maintenance, qui sera réduite par rapport aux générations précédentes. Le développement des automatismes a, dans le même temps, permis de réduire l'équipage de moitié, soit 126 hommes, contre 235 pour les F124. Afin de pouvoir opérer sur une durée allant jusqu'à deux ans, chaque bâtiment comprendra deux équipages, qui se relaieront à bord.

Action vers la terre

Intervention littorale, contre-terrorisme, lutte contre les trafics illicites et la piraterie... Les F125 ont été imaginées pour répondre aux nouvelles menaces auxquelles sont confrontées les marines. La nécessité de pouvoir loger et mettre en oeuvre des commandos a, par exemple, été prise en compte dès le départ. Ainsi, chaque F125 pourra accueillir, en plus de son équipage, 64 passagers. La frégate disposera en outre de quatre embarcations rapides de 10 mètres capables d'atteindre 35 noeuds et d'embarquer chacune 15 personnes, pouvant être mises en oeuvre rapidement afin de mener des interceptions en mer ou des raids nautiques. Le hangar pourra loger deux hélicoptères de type NH90 (et des drones), des logements supplémentaires étant prévus pour héberger 20 hommes du détachement aéronautique (soit une capacité totale de 190 personnes à bord). L'armement est, quant à lui, très tourné vers la terre. Il comprendra 8 missiles antinavire Harpoon (avec une capacité contre cibles côtières), deux systèmes surface-air RAM et une tourelle de 127mm Light Weight produite par OTO-Melara.

(© : BUNDESWEHR)

Menaces asymétriques

Alors qu'un emplacement est disponible pour l'installation ultérieure de missiles de croisière, les F125 se veulent particulièrement protégées contre les menaces asymétriques (embarcations suicides, plongeurs, engins explosifs artisanaux...). Ainsi, l'artillerie secondaire sera conséquente, soit deux canons de 27mm et cinq mitrailleuses de 12.7mm (HITROLE-NL Mod517), tous télé-opérés.

Côté détection, la F125 bénéficiera d'un système de veille radar, optique et infrarouge à 360°, comprenant notamment un réseau de 14 caméras. Le radar principal sera du type TRS-3D, avec quatre antennes planes assurant une détection en temps réel tout autour du bâtiment. L'ensemble des senseurs sera géré par un nouveau système de combat, les F125 bénéficiant également d'une nouvelle ergonomie pour le Central Opérations.

Le Baden-Württemberg (© : BUNDESWEHR - CARSTEN VENNEMAN)