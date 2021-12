Caïman Marine : livraison du 27ème et dernier hélicoptère à l'aéronautique navale

Alors que le taux de disponibilité global des Caïman Marine est toujours critique, le 27ème et dernier appareil commandé pour la Marine nationale est livré ce vendredi 10 décembre sur le site Airbus Helicopters de Marignane. Une livraison qui intervient dix ans après la mise en service des premiers hélicoptères de ce type au sein de l’aéronautique navale. Le Caïman Marine est pour mémoire la version française du NH90 NFH (Nato Frigate Helicopter), conçu et produit par le consortium NHIndustries regroupant Airbus Helicopters, AugustaWestland et Fokker.

Mis en service à partir de décembre 2011, les Caïman Marine ont succédé aux hélicoptères Super Frelon et Lynx, respectivement retirés du service en 2010 et 2020. Ils assurent des missions de combat (lutte antisurface et anti-sous-marine), de transport logistique, de déploiement de commandos, ou encore de sauvetage en mer. Mis en œuvre par les flottilles 31F et 33F, basées à Hyères et Lanvéoc-Poulmic, ils…