Livraison du navire polaire britannique Sir David Attenborough

La fin d'une construction de plus de quatre ans, et du plus gros projet naval civil britannique : le RRS David Attenborough a reçu sa certification Lloyd's Register et a été livré au British Antarctic Survey, l'agence polaire britannique, par les chantiers Cammel Laird.

Annoncé en septembre 2014, comme faisant partie d’un grand programme scientifique pluriannuel,…