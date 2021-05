Livraison d'une nouvelle grue au terminal conteneurs de Bassens

C’est un colis très attendu que le navire MV SANDETTIE décharge ce jour sur le terminal portuaire de Bassens : une nouvelle grue de marque GOTTWALD. Produite en Allemagne et acheminée par la mer, elle va venir renforcer l’outillage de la partie aval de la zone portuaire, en particulier pour les conteneurs.

Une équipe de grutiers et de dockers est mobilisée pour assurer et coordonner le déchargement des pièces en toute sécurité. L’opération maritime et portuaire est technique et précise. Le navire est amarré bâbord à quai au poste 432 et la manutention se déroule dans le strict respect du plan de déchargement jusqu’à la zone de stockage et de montage de…