La marine italienne prend livraison de son nouveau ravitailleur

Le Vulcano, nouveau ravitailleur de la Marina militare, a été livré le 12 mars, traversant le lendemain la baie de La Spezia entre le chantier Fincantieri de Muggiano et la base navale.

Long de 193 mètres pour un déplacement de plus de 27.200 tonnes en charge, le Vulcano est un pétrolier à double coque pouvant transporter plus de 15.000 tonnes de combustible et de fret pour assurer le soutien logistique des unités de combat de la marine italienne. Ses soutes ont une capacité de 9000 m3 de carburant, auxquels s’ajoutent plus de 3000 m3 pour le carburéacteur destiné aux aéronefs embarqués (hélicoptères et avions Harrier puis F-35). Le Vulcano offre en outre une capacité de plus de 800 tonnes d’eau douce et 220 tonnes de munitions, ainsi que des vivres et pièces de rechange. Il compte quatre postes de ravitaillement en combustible et charges lourdes par le travers, de quoi servir simultanément deux bâtiments, et peut aussi effectuer un ravitaillement en flèche (par l'arrière) pour un troisième, uniquement en carburant. Un espace à l'avant permet de stocker des conteneurs, manutentionnés au moyen de deux grues d'une capacité de levage de 30 tonnes. Le navire compte également une importante zone hospitalière pouvant accueillir jusqu'à 17 blessés graves, avec deux blocs opératoires, des lits d’hospitalisation équipés pour les soins intensifs, un espace de traitement de grands brûlés et des moyens de radiologie et d’analyses médicales. Dans le cadre d'opérations de soutien aux populations suite à une catastrophe naturelle, le Vulcano peut aussi livrer de l'eau douce à terre ainsi que de l'électricité avec des groupes d'une puissance de 2500 kW.

