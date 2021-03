Livre : Notre avenir s'écrit dans l'océan d'Isabelle Autissier et Francis Vallat

Deux personnalités maritimes, des horizons et des passés différents, mais une passion commune, celle des océans. La navigatrice Isabelle Autissier, désormais présidente du WWF, et l'infatigable acteur du monde maritime, que ce soit dans sa carrière d'armateur, au Cluster Maritime Français ou à SOS Méditerranée, Francis Vallat ont conversé et échangé leurs idées sur l'avenir de la planète. Ils ne sont pas d'accord sur tout mais ils posent des questions et cherchent des réponses. Comment vivre demain, en solidarité avec les humains et la nature ? Comment faire « monde commun » ?

Dans cet ouvrage, on parle beaucoup de mer, on la regarde pour sa beauté, on en raconte son histoire et son actualité, sa fragilité, le lien, la mondialisation, la pollution et les frontières. Ce qu'elle apprend, ce qu'elle symbolise, les défis qu'elle nous invitent à relever. Le croisement des points de vue nourrit la réflexion et offre, que ce soit aux connaisseurs ou aux néophytes du monde de la mer, un panorama de ce qui rend les océans sont cruciaux pour l'avenir de l'humanité.

Notre avenir s’écrit dans l’océan, par Isabelle Autissier et Francis Vallat, éditions Bayard, 200 pages, 18.90 euros