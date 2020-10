Livre: Paul-Emile Victor, Le Rêve et l’Action

Depuis le grenier jurassien où il collectionne livres et revues d’aventures et d’explorations, le jeune Paul-Émile Victor, membre des Éclaireurs de France, cultive deux rêves ambitieux et d’apparence antagonistes : se rendre un jour aux pôles et en Polynésie.

Après avoir été officier de la Marine, puis pilote d’avion, il met de côté les promesses d’aventure en reprenant les affaires familiales de fabrication de pipes de bruyère. Cet écart ne dure pas. Bientôt, il fait la connaissance de l’explorateur Jean-Baptiste Charcot et embarque avec lui sur le Pourquoi-Pas ? en 1934. Sa découverte du Groenland le marque à jamais. Fasciné, il n’aura de cesse d’y retourner, traversant l’île en traîneaux à chiens, vivant parmi les Inuits en ethnologue et en ami, apprenant leur langue, leurs jeux, leurs croyances.

À son retour, il les fait connaître en multipliant les conférences et les publications, notamment pour le musée de l’Homme. En 1947, juste après la guerre et avec l’aide de quatre amis, il fonde les Expéditions Polaires Françaises (EPF). Les équipes, formées de jeunes pour la plupart anciens résistants, inaugurent des missions scientifiques de grande envergure tant en Arctique qu’en Antarctique, où seront installées, au fil des années, les stations polaires encore actives aujourd’hui.

Grand défenseur de l’environnement dès les années 1970, il termine ses jours, selon son rêve, en Polynésie. Daphné Victor et Stéphane Dugast signent la toute première biographie illustrée de l’explorateur.

Biographie illustrée 216 pages 39,90 € , éditions Paulsen