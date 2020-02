Livre : un dictionnaire de la dissuasion nucléaire

La dissuasion française se confond avec la stratégie pour laquelle elle a été conçue : repousser, en souveraineté, toute guerre majeure loin du territoire national. Cette mission est inchangée depuis le premier essai nucléaire français en 1960. L’impulsion avait été donnée par le général de Gaulle dès 1945, mais cette ambition n’aurait pu aboutir sans la mobilisation d’une large communauté de savoirs, transcendant les sensibilités politiques.

Diplomatie, actions politiques, opérations militaires, programmes d’armements, technologies à maîtriser, espionnage, actions médiatiques et débats publics, la force de dissuasion nucléaire française est une véritable épopée que ce livre de plus de 480 pages abondamment illustré propose de découvrir à travers 200 entrées. Un véritable dictionnaire de la dissuasion nucléaire dans lequel la Marine nationale a largement sa place, non seulement ses sous-marins et leurs missiles balistiques mais aussi toutes les unités qui ont contribué à ce projet, notamment lors des essais dans le Pacifique.

La Dissuasion nucléaire française en action

Par Philippe Wodka-Gallien,

Decoopman, 2020, 29 euros

- Lien vers la page dédiée de l'éditeur