L’océan Indien, transport maritime et géopolitique

L’océan Indien est un “petit“ océan dont on accède par le canal artificiel de Suez, par plusieurs détroits d’Insulinde (Malacca, Sonde, Lombok), par le cap de Bonne Espérance et le cap Leeuwin au Sud-ouest australien. Cet océan est un espace de transit Est-Ouest aux passages maritimes sensibles et une sorte de super Méditerranée entre continents. Les aspects géostratégiques sont lourds pour les rives de ce vaste espace avec à la fois l’Afrique de l’Est, le Moyen-Orient, le Sous-Continent Indien, l’Asie du Sud-Est et l’Australie. Aux traditions de présence européenne, se sont ajoutés les intérêts américains autour du pétrole et maintenant chinois plus complexes. Les enjeux de commerce et de développement portuaire s’inscrivent dans des dynamiques de marché autour des énergies, des flux et des besoins des pays de la région en premier le géant indien. Il forme aussi et presque depuis le début de l’histoire un enchevêtrement d’intérêts politiques. Tour d’horizon d’un espace géo-dynamique.

- Voir la note de synthèse de l'ISEMAR consacrée à ce sujet

