L’Ocean Victory de passage à Papeete

Livré le mois dernier par les chantiers chinois CMHI de Shanghai, l’Ocean Victory, second de la série des navires de croisière d’expédition conçus par le groupe norvégien Ulstein et commandés par la société américaine Sunstone, s’est arrêté à Papeete, en Polynésie française, les 9 et 10 novembre. Une escale technique sur la route d’Ushuaia, en Argentine, où le navire est attendu à la fin du mois pour débuter sa saison d’hiver vers l’Antarctique.

(© BENOIT FLOCH)

…