L’Ocean Viking débarque 116 migrants en Sicile

Après plusieurs jours d’attente, le navire humanitaire Ocean Viking a débarqué 116 rescapés à Augusta, en Sicile. SOS Méditerranée a rapporté le « soulagement à bord après plusieurs jours de mauvais temps ». L’ONG avait demandé à cinq reprises qu’on lui indique un port sûr.

Ces migrants avaient été secourus lors de deux opérations distinctes, les 18 mars (10 Libyens) et 21 mars (106 personnes d’Afrique de l’Ouest). Cinq cas positifs à la Covid-19 avaient été détectés à bord et placés en isolement, le navire étant adapté aux conditions sanitaires exigées par la pandémie. L’équipage devra probablement se conformer à une quarantaine, comme en février.

Selon la plateforme Alarm Phone qui permet d'aider les migrants en détresse en mer, une soixantaine d'autres n'ont pas eu la chance de ces rescapés. Le 18 mars, en pleine nuit, le moteur d'un bateau en bois a pris feu avec plus de 100 personnes à bord. La plateforme ajoute que les autorités libyennes ont affirmé avoir trouvé le bateau, secouru 45 naufragés et retrouvé cinq corps. Mais l'ONG a recueilli des témoignages et publie un récit détaillé du drame indiquant que 45 personnes ont été secourues par des pêcheurs locaux, tandis qu'environ 60 autres ont disparu.

