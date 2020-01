L'Ocean Viking va débarquer ses 407 rescapés à Tarente

Après Pozzallo la semaine dernière, c'est le port italien de Tarente qui a été désigné pour accueillir les 407 rescapés actuellement à bord de l'Ocean Viking, navire opéré par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières. Ces personnes ont été recueillies à bord lors de cinq opérations de sauvetage lors du week-end dernier.

Le premier, vendredi, a vu la prise en charge de 92 personnes, parmi lesquelles des femmes enceintes et des bébés, très faibles et couvertes d'essence, sur un canot pneumatique surchargé à 30 milles des côtes libyennes. Samedi matin, les sauveteurs ont repéré un petit bateau en bois en détresse. Ils ont secouru 59 hommes et femmes. Alors que six alertes de détresse ont été signalées dans la seule journée de samedi, l'Ocean Viking pu recueillir 72 personnes sur une embarcation en bois très instable qui dérivait dans la zone de sauvetage de Malte.

Enfin, dans la nuit de dimanche, le navire a effectué deux opérations et est venu en aide à 102 personnes à 80 milles de la Libye et 82 autres dans la zone maltaise.