L’OMI publie un protocole en 12 points pour les relèves d’équipages

Comment faire pour procéder aux relèves d’équipages ? Pour aider à résoudre ce casse-tête provoqué par les mesures sanitaires pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, l’Organisation maritime internationale (OMI) a publié une série de douze protocoles. Six pour rejoindre un navire et six en le quittant.

Ce document a été élaboré « par un large éventail d'associations mondiales représentant divers secteurs de l'industrie du transport maritime ». Elles « prévoient des mesures et des procédures générales visant à s'assurer que les changements d'équipages puissent avoir lieu en toute sécurité pendant la pandémie ».

Ce document offre un cadre à travers une série de recommandations destinées aux administrations maritimes et aux autres autorités nationales compétentes (sanitaires, douanes, contrôle aux frontières, ports, aviation civile). Une lettre accompagne le vademecum qui encourage les Etats à le mettre en œuvre et à le diffuser auprès des autorités compétentes.

Selon l’OMI, 150.000 gens de mers doivent être relevés des navires tous les mois.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.