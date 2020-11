L’ONERA va fournir des gravimètres quantiques à la Marine nationale

C’est une avancée technologique très importante pour un matériel considéré comme très sensible. Comme nous l’évoquions mardi 3 novembre dans notre article sur l’évaluation de drones de surface DriX à partir du Beautemps-Beaupré, différentes expérimentations seront menées d’ici 2022 dans le cadre de la préparation du programme CHOF visant à renouveler les bâtiments hydrographiques du type BH2 de la Marine nationale. Non seulement sur des moyens robotisés, mais aussi sur des senseurs et systèmes, notamment de nouveaux gravimètres.

Dans ce cadre, l’Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) a annoncé hier qu’il avait reçu la notification par la Direction Générale de l’Armement (DGA) d’un marché de 13 millions d’euros portant sur le développement et la fourniture de Gravimètres Interférométriques de Recherche à Atomes Froids Embarquables (GIRAFE). Des équipements qui seront mis en œuvre par le Shom, l’ancien service hydrographique et océanographique de la marine (devenu un établissement public distinct en 2007), sur les navires spécialisés de la flotte française. « La…