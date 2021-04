Lorient : un nouvel élévateur et une forme pour la réparation navale ?

Au port de Keroman, à Lorient, l’élévateur à bateau de 650 tonnes, âgé de 20 ans, devrait être prochainement remplacé. Le nouveau maire, qui préside également Lorient agglomération (25 communes), Fabrice Loher, s’y est engagé l’an dernier. L’agglomération, actionnaire de la Société d’économie mixte (SEM) Keroman, expliquait, en février, vouloir apporter 1 million d’euros, sur un budget estimé à 4 millions.

De 650 à 800 tonnes ?

C’est que l’outil, vétuste, montre des signes de faiblesse avec des pannes importantes et récurrentes, comme sur les couronnes de direction. Il doit être régulièrement réparé et son temps de maintenance pourrait friser celui d’utilisation. Or, il est crucial pour la réparation navale lorientaise. Elle ne dispose d’aucune solution de remplacement pour mettre les navires au sec en cas de blocage. Toute panne handicape l’activité des entreprises portuaires. Ce qui fait dire à Patrice Le Fel, président de l’interprofession du port de Lorient (IPL) qui compte une soixantaine d’adhérents, qu’il y a « un risque majeur pour toute la profession », soit « 1500 emplois directs dans la réparation navale civile ». Un remplacement s’impose donc. Le président de l’IPL, également patron de l’entreprise AML, rappelle qu’il « y a urgence à le faire vu les conséquences dramatiques si jamais on venait à subir une panne qui immobiliserait le moyen avec une filière à l’arrêt », tout en observant que « la nouvelle équipe municipale, animée par Fabrice Loher, est vraiment partie prenante sur le dossier et travaille de concert avec la Région, donc on a bon espoir de voir une issue favorable rapidement sur ce dossier ».

(© MER ET MARINE - GAEL COGNE)

L’agglomération a même plaidé pour un remplacement par un outil de plus forte capacité, passant de 650 à 800 tonnes. Est-ce que cela ne risque pas de faire grincer des dents dans d’autres ports bretons ? Lorient…