Lorient : L’aire de réparation navale se lance dans la déconstruction

« Après une longue procédure, le port de Lorient Keroman a enfin obtenu l’autorisation de développer une activité de déconstruction de navires sur son aire de réparation navale. Le dossier a mis du temps à aboutir », explique l’entreprise gestionnaire du port dans un communiqué de presse. En mars, la préfecture a accepté que la Sem Lorient Keroman, mette en place une zone réservée à la déconstruction de navires sur l’Aire de Réparation Navale (ARN). « Ça été un peu laborieux car nous ne sommes pas déconstructeurs. Il nous a fallu rassurer l’administration et régler des problèmes d’ordre juridique et environnemental », explique Frédéric Savary, responsable du pôle réparation navale, dans le même communiqué. Après quelques derniers aménagements à réaliser, l’activité devrait démarrer au mois d’août par la déconstruction, déjà programmée, du Guillemot VI.

Après le Guillemot VI, le Dravanteg

Le chalutier de 17 mètres qui s’était échoué à l’entrée de la rade de Lorient en 2007 devrait ainsi disparaître du paysage de l’ARN qu’il occupe depuis tant d’années. Suivra le Dravanteg, ancien navire à passagers de la Compagnie Océane, lui aussi en attente de déconstruction. Les entreprises autorisées interviendront sur un espace réservé et délimité au sol sur la zone des 650 tonnes. Elles devront mettre en place un barriérage provisoire tout autour du chantier et des bennes spécifiques pour le tri des matières récupérées. La Sem Lorient Keroman installera de son côté un container dédié au stockage des matières dangereuses. Quatre ou cinq entreprises installées sur Lorient devraient profiter de cette nouvelle activité qui complétera la gamme des services déjà proposés sur l’ARN. « Jusqu’ici sur le pôle réparation navale, nous étions capables de construire et d’entretenir les navires. En ajoutant la déconstruction, on réunit toutes les phases qui constituent le cycle de vie d’un bateau », constate Frédéric Savary

Un article de la rédaction du Télégramme