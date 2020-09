Lorient : le batobus électrique en panne prolongée remplacé par une vedette

Alors que des usagers réclament des bateaux-bus plus adaptés, Lorient Agglomération vient d’acquérir un bateau d’occasion pour pallier le batobus électrique, en panne depuis de longs mois.

La vedette Les 2 Rives avait été commandée avant l’été par l’ancienne majorité. Elle est arrivée en fin de semaine dernière à Lorient. D’une capacité de 150 passagers, le bateau à vocation touristique de 1997 a auparavant navigué en Guadeloupe et dernièrement à Bordeaux, jusqu’à cet été, avec une compagnie qui organisait des croisières sur l’estuaire de la Gironde. Il en a coûté 390 000 € à Lorient Agglomération. La vente a été conclue la semaine dernière. Amarré au quai du Pourquoi pas, au port de pêche, le bateau d’une vingtaine de mètres de long, avec un pont supérieur, doit subir quelques travaux d’aménagements et de sécurisation avant d’être mis en service d’ici « fin septembre », assure Maria Colas, vice-présidente chargée des mobilités à Lorient agglomération.

La problématique des vélos

Ce nouveau bateau-bus arrive à point nommé pour l’agglomération, alors que des usagers des lignes maritimes réclament des bateaux-bus plus adaptés et plus fréquents. Des cyclistes, faute de place pour leurs vélos, se retrouvent parfois à quai. Vélo Rive Gauche, qui a lancé une pétition, a d’ailleurs invité les élus du pays de Lorient à venir les rencontrer, ce vendredi 18 septembre, à 17 h, au Quai des Indes, à Lorient. « On est conscient du problème. La solution, on ne l’aura pas d’un claquement de doigts », prévient l’élue référente à l’agglomération, qui ira rencontrer les usagers ce vendredi soir. « Les habitudes des gens évoluent plus vite que nous ne pouvons le faire. Commander un nouveau bateau, c’est au moins deux ans et demi. Il y a des délais longs, mais il est évident que pour les prochains bateaux, on prendra bien en compte les vélos », assure-t-elle.

Pour l’heure, la vedette Les 2 rives va être « une première solution », indique l’élue. « On réfléchit à l’aménager pour pouvoir mettre plus de vélos à bord et l’utiliser sur la ligne B1, où il y a le plus de monde. Est-ce que cela sera suffisant ? Je l’espère ».

Quel avenir pour le bateau électrique ?

Le batobus électrique, l’Ar-Vag-Tredan, est lui toujours immobilisé depuis juin et des pannes à répétition depuis un an. Ce prototype, conçu pour Lorient Agglomération et mis en service en 2013, présente des anomalies sur le réseau de transmission d’information. « Le bateau marche, mais peut s’arrêter à tout moment », explique André Douineau, le directeur des transports et déplacements à Lorient Agglomération. Un problème électrique qui n’a pas encore été résolu. « On a lancé une aide à la maîtrise d’ouvrage pour déterminer la nature de la panne et étudier la possibilité de remotoriser le bateau, pourquoi pas à l’hydrogène, et à quel prix », poursuit Maria Colas.

S’il va se substituer temporairement l’Ar-Vag-Tredan, Les 2 Rives remplace numériquement Le Kerzo, qui servait de bateau de réserve jusque-là, mais qui commençait à avoir de l’âge. Sa première mise à l’eau date de 1979. Avec un seul moteur alors que la législation en exige deux aujourd’hui, il n’était plus adapté. Et « une remotorisation aurait coûté extrêmement cher », indique Maria Colas. L’Indispensable, le bateau de réserve du Trait-d’Union II dans la petite mer de Gâvres, va lui aussi être mis à l’arrêt. L’avenir de ces deux navires n’a pas encore été décidé.

