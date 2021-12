Lorient : Naval Group met à l’eau une première corvette émiratie du type Gowind

Au lendemain de l’annonce de la commande, par les Emirats Arabes Unis, de 80 avions de combat Rafale et de 12 hélicoptères H225M à Dassault Aviation et Airbus Helicopters, l’activité du chantier Naval Group de Lorient est venue rappeler qu’un important contrat était déjà en cours entre Français et Emiratis. Il s’agit du programme des corvettes du type Goiwind destinées à la marine des EAU. Il avait été annoncé en 2017 et est entré en vigueur en 2019, avec une commande ferme de deux unités à réaliser en France et une option pour deux bâtiments supplémentaires.

Samedi 4 décembre, la tête de série, nommée Bani Yas, a été mise à l’eau et est sortie de la forme de construction du chantier morbihannais de Naval Gr…