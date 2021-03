Lorient : une carcasse de rorqual remorquée jusqu'à la base Fusco

La carcasse d'un rorqual de 17 mètres avait été repérée au large des côtes du Morbihan. En raison du danger qu'elle représentait pour la navigation, elle a été prise en charge par le Sapeur, bâtiment de soutien et d'assistance affrété par la Marine nationale, qui l'a remorquée jusqu'au port de commerce de Lorient. Mais ce dernier ne disposait pas de l'infrastructure nécessaire pour procéder à l'équarissage du cétacé. La préfecture du Morbihan a donc sollicité la base maritime des fusiliers marins et commandos marine pour que l’animal soit remorqué jusqu’au port militaire de Lorient où se trouve une cale permettant l’opération de traitement et d’équarrissage. Celle-ci a été menée par des entreprises spécialisées du secteur de l’environnement vendredi dernier.

