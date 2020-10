L’Oruç Reis de retour en opération en Méditerranée orientale

Il n’aura passé qu’un mois à quai. Revoici l’Oruç Reis en opération en Méditerranée orientale. Le navire sismique turc au cœur des tensions entre Ankara et Athènes doit y opérer jusqu’au 22 octobre, a annoncé la marine turque. Selon elle, il devait être accompagné de deux navires de ravitaillement offshore (l’Ataman et le Cengiz Han). Mardi, il croisait au sud de la province turque d’Antalya, non loin de l’île grecque de Rhodes et surtout de l'île grecque de Kastellorizo.

L’Oruç Reis avait mené pendant plusieurs semaines, cet été, une campagne de prospection gazière attisant la colère des Grecs, en particulier en opérant au large de Kastellorizo. Cet îlot situé à seulement 2 km des côtes turques cristallise les tensions autour des revendications sur les eaux territoriales entre les deux pays. Un conflit vieux de plusieurs décennies. Lors de sa précédente campagne, le navire était lourdement escorté par la marine turque. En réaction, Paris avait soutenu Athènes en déployant des moyens de la Marine nationale et de l’armée de l’Air aux côtés des marines grecque et chypriote.

Délimitations des ZEE en Méditerranée orientale. (© VINCENT WISNIEWSKI)

Le retour à quai, mi-septembre, du navire à la livrée rouge et blanche avait fait espérer une désescalade, tandis que Berlin et l’Otan recherchaient une solution diplomatique. Mais le président turc avait prévenu qu’il s’agissait d’un retour temporaire, alors que le navire offre une autonomie de 35 jours, et qu’il devait poursuivre des allers-retours entre la zone de prospection et la Turquie. L’Allemagne a appelé la Turquie à « mettre fin au cycle de détente et de la provocation », estimant que « s'il devait effectivement y avoir de nouvelles explorations du gaz turc dans les zones maritimes les plus controversées de la Méditerranée orientale, ce serait un revers majeur pour les efforts de désescalade ».

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

- Voir notre article détaillé sur l'Oruç Reis

- Voir notre focus sur le conflit gréco-turc

- Voir notre focus sur les rivalités autour des champs gaziers dans cette zone