L’Oruç Reis, le navire sismique turc qui attise les tensions

Avec sa livrée blanche et rouge, son croissant et son étoile à cinq branches aux couleurs de la Turquie, l’Oruç Reis est au centre de toutes les attentions. Simple navire de recherche sismique, il attise les tensions depuis plusieurs semaines en Méditerranée orientale en sondant les eaux autour des îles grecques sous bonne escorte. Et la tension dans ces eaux disputées n’est pas près de retomber, puisque selon sa notice Navtex, ses activités ont été prolongées jusqu’au 12 septembre au moins.

Le contrat pour la construction de ce premier navire de mesures sismiques de construction turque, a été signé en avril 2012 avec les chantiers Istanbul de Tuzla, juste après les grandes découvertes gazières en Méditerranée orientales. Baptisé du nom du célèbre corsaire Arudj Barberousse (ou Oruç Reis, en turc), le navire de recherche de 87 mètres de long pour 23 de large, a été lancé en 2015, mais selon la presse progouvernementale turque, qui affirme qu’il a coûté 96 millions d’euros à la Turquie, il n’a achevé ses tests qu’en 2017, avant de mener ses premières explorations en mer Noire.

Il appartient à la flotte de la direction générale de la recherche et de l'exploration minière turque (MTA). Il s’agit du deuxième navire sismique turc, après le Barbaros Hayrettin Pacha de la Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Un design SX133 X-Bow de chez Ulstein classé ICE-1A. Ce dernier n’avait cependant pas été construit en Turquie, mais à Dubai. Racheté à Polarcus, en 2013, ce navire de 84 mètres de long pour 17 de large peut déployer 8 streamers. Pour rappel, les streamers ou flutes sismiques, sont de longs câbles remorqués et dotés d'hydrophones permettant d'effectuer des mesures.

En Méditerranée, l’Oruç Reis réalise des opérations en 2D. Mais, il a aussi été conçu pour réaliser des recherches en 3D avec un système Sercel de huit streamers 4x4 km et il a été construit pour pouvoir être adapté en 8x8 km. Il dispose aussi d’équipements scientifiques, tels qu’un robot téléopéré (ROV) pouvant descendre à 1500 mètres et réaliser des opérations de mesures et d’échantillonnage, de sondeurs et d’un profileur du sous-sol marin Topas PS18 de chez Kongsberg, d’un courantomètre ADCP Ocean Surveyor Teledyne Marine, d’un système CTD SeaBird SBE25, d’un gravimètre, d’un magnétomètre... Au-delà des recherches de nouveaux gisements, le navire a été conçu pour mener des recherches scientifiques sur les séismes et les conséquences des tsunamis sur les structures marines (ports, plateformes, câbles sous-marins, pipelines).

Propulsé par quatre machines de 2520 kW, il peut atteindre 17 nœuds. Doté d’un hélideck, il a une autonomie en combustible et en eau de 35 jours pour 55 personnes (28 techniciens et 27 marins).

