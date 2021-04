Louisiane : 12 disparus dans le naufrage d’une plate-forme auto-élévatrice

Un grave accident s’est produit en Louisiane dans des conditions proches de celles d’un ouragan. Le vent est monté brusquement, soufflant en rafales à 120 km/h, quand le Seacor Power, une plate-forme jackup de 40 mètres de long s’est retournée à 8 milles de Port Fourchon, mardi, aux alentours de 16h30 (heure locale).

Les Gardes-côtes américains et des navires à proximité se sont lancés dans des recherches, mais 12 des 18 membres d’équipage sont portés disparus. Quatre personnes ont été secourues par des navires civils venus en aide, tandis que le cotre rapide Glenn Harris de l'USCG arrivé sur zone 30 minutes après le drame a sauvé une personne et une unité plus petite de type RB-M de la station de Grande Isle une autre.

D’autres moyens ont été engagés pour tenter de trouver des survivants, comme le cotre Amberjack, un autre navire de sauvetage RB-M de la station de Grande Isle, un hélicoptère MH-65 Dolphin venu de la Nouvelle-Orléans, un avion HC-144 Ocean Sentry parti de Corpus Christi, ainsi que quatre navires civils présents sur zone.

Le Seacor Power, à gauche. (© SEACOR MARINE)