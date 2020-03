L'une des plus anciennes lignes de train-ferry fermée

L’une des dernières lignes de train-ferry en Baltique a cessé définitivement le 14 décembre dernier avec le passage du dernier train entre Puttgarden (Allemagne) et Rodby (Danemark) à bord du Princesse Benedikte.

Cette liaison maritime est opérée depuis son ouverture en 1963 par l’opérateur Scandlines avec une noria de cinq unités. Actuellement ces navires sont les sister-ships Prins Richard et Princesse Benedikte, les sister-ships Deutschland et Schleswig-Holstein et un plus ancien nommé Holger Danske.

Cette ligne voyait passer les trains Eurocity reliant Hambourg et Copenhague. Désormais ces Eurocity traverseront le Jutland puis passeront par le pont du Grand Belt situé plus à l’ouest pour rejoindre la capitale du Danemark. Cette route relativement allongée n’est que provisoire puisque les travaux du tunnel contournant l’île de Fehmarn et traversant le Femer Belt ont déjà commencé. Les voies d’accès sont également en cours de pose.

Pour la petite histoire, il est intéressant de savoir que la première liaison train-ferry fut créée en 1872 pour la traversée du Petit Belt entre Arosund et Assens.

Les Prins Richard et Prinsesse Benedikte sont des sister-ships de 14822 tjb construits en 1997. Ils mesurent 142 mètres de long par 25,40 de large et battent pavillon danois.

Les Deutschland et Schleswig-Holstein sont des sister-ships de 15187 tjb construits en 1997. Ils mesurent 142 mètres de long par 25,40 de large et battent pavillon allemand.

Le Holger Dansk est le plus petit et est dédié au transport des marchandises dangereuses sans passagers. D’une jauge brute de 2780 tonneaux, il est long de 86,80 mètres et large de 13,40. Il navigue sous pavillon danois.

Texte et photos: Marc Ottini

Les Prins Richard et Prinsesse Benedikte sont des sister-ships. Leur capacité est de 1140 passagers et 286 voitures ou 30 poids-lourds ou des wagons.

Les Deutschland et Schleswig-Holstein sont des sister-ships. Leur capacité est de 1040 passagers et 304 voitures ou 32 poids-lourds ou des wagons.

Le Holger Dansk est le plus ancien navire du détroit puisqu’il a été construit en 1976.

Sur le pont entre le continent et l’île de Fehmarn avec l’autoroute et la ligne ferroviaire.

A Puttgarden, en plus des passages réguliers professionnels, les Danois effectuent très souvent la traversée pour venir faire des achats en duty-free dans le supermarché flottant amarré dans le port. Avec ce système de Border Shop, qui accueille aussi les bureaux du port et la capitainerie au dernier étage, Scandlines dégage un bénéfice conséquent.