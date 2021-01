Lürssen livre des patrouilleurs à l’Egypte

Après les sous-marins et en attendant les frégates, l'Allemagne a débuté la livraison d’une série de patrouilleurs réalisés par le groupe Lürssen et destinés aux forces armées égyptiennes. Selon ces dernières, la commande comprend neuf unités de 35 mètres du type TNC 35 (armées d’un canon de 20mm et deux mitrailleuses de 12.7mm) ainsi qu’un patrouilleur de 41 mètres du type FPB 41, modèle que Lürssen a déjà produit notamment pour le sultanat de Brunei.

…