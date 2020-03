L’US Navy prend livraison d’un nouveau porte-hélicoptères

Le chantier Huntington Ingalls Industries de Pascagoula (Mississippi) a livré le 28 février l’USS Tripoli (LHA 7) à la marine américaine. Second des nouveaux porte-hélicoptères d’assaut de la classe America, ce bâtiment va rejoindre son port base de San Diego, en Californie, en vue d’une mise en service dans le courant de l’année.

Alors que l’USS America (LHA 6) a été livré fin 2014, la troisième unité de la série, le futur USS Bougainville (LHA 8) est en cours d’assemblage chez HII. Il a été mis sur cale début 2019 et doit être réceptionné par l’US Navy en 2024. En tout, la série comprendra jusqu’à 11 unités afin de remplacer les porte-hélicoptères d’assaut des types Tarawa (déjà désarmés) et Wasp.

L'USS America (© : US NAVY)

Longs de 257 mètres pour une largeur de 32 mètres, ces bâtiments, dont le déplacement à pleine charge est de 45.000 tonnes, sont conçus pour être mis en œuvre par un équipage de 1000 marins et déployer une trentaine d’aéronefs. Le groupe aérien typique prévu pour les nouveaux LHA américains est constitué de 5 avions de combat à décollage court et appontage vertical F-35B, 12 convertibles MV-22 Osprey, 6 hélicoptères d’attaque (4 AH-1Z Viper et 2 UH-1Y Venom), 4 hélicoptères de transport lourds du type CH-53E Super Sea Stallion et 2 hélicoptères MH-60S Seahawk pour les opérations de recherche et de sauvetage. Mais cette composition peut varier en fonction des missions.

L'USS America (© : US NAVY)

L'USS America (© : US NAVY)

Bien qu’en mesure d'accueillir près de 1700 soldats de l’US Marine Corps, les LHA 6 et LHA 7 ne peuvent embarquer, contrairement aux précédents porte-hélicoptères d’assaut américains, des chalands de débarquement ou engins sur coussin d’air (LCAC).

Suite aux pressions exercées par l’USMC, qui ne souhaite pas voir ses capacités amphibies amoindries, les unités suivantes seront dotées d’un radier. Ce sera notamment le cas du futur USS Bougainville.