L’USCG baptise son neuvième Legend

Mis à l’eau en octobre dernier, le Stone, neuvième cotre hauturier du type Legend de l’US Coast Guard, a été baptisé le 29 février au chantier Huntington Ingalls Industries de Pascagoula (Mississippi). Le bâtiment, qui sera mis en service dans les mois qui viennent, va rejoindre ses aînés, les Bertholf, Waesche, Stratton, Hamilton, James, Munro, Kimball et Midget, entrés en flotte entre 2008 et 2019. Le dixième bâtiment de la série, le futur Calhoun, est en construction alors que le onzième a été commandé.

Successeurs des douze anciens Hamilton, les Legend mesurent 127.4 mètres de long pour 16.4 mètres de large, leur déplacement en charge atteignant 4500 tonnes. Armés par 120 marins, avec la capacité d’embarquer 30 passagers supplémentaires, les nouveaux cotres américains ont une autonomie très importante. Ils peuvent en effet franchir 12.000 milles à 9 nœuds, pour des navigations pouvant durer jusqu’à deux mois.

Capables d’atteindre la vitesse de 28 nœuds, grâce à une propulsion comprenant deux moteurs diesels MTU et une turbine à gaz fournie par General Electric, pour une puissance installée de 35.880 kW, les Legend disposent d’importants moyens de détection et de communication. Leur armement consiste en une tourelle de 57mm, un système multitubes Phalanx et des mitrailleuses de 12.7mm. Ils peuvent mettre en œuvre deux grandes embarcations semi-rigides pour les missions de contrôle et d’interception, alors que leurs capacités aéronautiques, très développées, leurs permettent d’embarquer deux hélicoptères ou un appareil et des drones.