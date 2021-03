Les chantiers de l’Amirauté lancent un nouveau Kilo pour la flotte russe du Pacifique

La cérémonie de lancement du Magadan, troisième des six nouveaux sous-marins du type Kilo de la flotte russe du Pacifique, s’est déroulée le 25 mars aux Chantiers de l’Amirauté (groupe JSC), à Saint-Pétersbourg. L’occasion de découvrir de belles photos de la poupe du bâtiment avec son hélice à sept pales. Le Magadan rejoindra au sein de la flotte du Pacifique les Petropavlovsk-Kamchatsky et Volkhov, livrés en novembre 2019 et octobre 2020. Le quatrième de la série, nommé Ufa, est en cours de construction en vue d’une mise à l’eau à la fin de cette année et les deux derniers, qui s’appelleront Mozhaisk et Yakutsk, entreront en flotte d’ici 2024.

Cérémonie de lancement du Magadan (© ADMIRALTY SHIPYARDS)

Commandés en septembre 2016, ces bâtiments constituent la seconde série de six sous-marins du projet 636.3, aussi appelé Kilo II, portant sur une version modernisée du célèbre sous-marin diesel russe. Les six premiers (Novorossiysk, Rostov na Donu, Stariy Oskol, Krasnodar, Velikiy Novogrod et Kolpino), également réalisés à Saint-Pétersbourg, avaient été réceptionnés entre 2014 et 2016 par la flotte de la mer Noire et évoluent régulièrement en Méditerranée.

Un sous-marin du type Kilo (© ADMIRALTY SHIPYARDS)

Longs de 73 mètres pour une largeur de 10 mètres, ces sous-marins de 2350 tonnes de déplacement en surface ont une coque recouverte d’un revêtement anéchoïque. Ils sont armés par 52 marins. Capables d’atteindre 18 nœuds en plongée, ils offrent une autonomie de 45 jours, pour une distance franchissable allant selon leur constructeur jusqu’à 7500 milles à 7 nœuds ou 400 milles à faible vitesse en plongée. Leur profondeur d’immersion opérationnelle est donnée jusqu’à 240 mètres (300 maximum). Dotés de six tubes de 533mm, les nouveaux Kilo russes peuvent mettre en œuvre des torpilles lourdes, missiles Kalibr et mines.

En dehors de ces nouveaux Kilo, la flotte russe doit également recevoir d'ici la fin de l'année trois nouveaux sous-marins à propulsion nucléaire, le Knyaz Oleg, cinquième des nouveaux SNLE de la classe Borei, ainsi que les Kazan et Novosibirsk, second et troisième SNA du type Yasen. Ces trois bâtiments ont été réalisés par le chantier Sevmash.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.