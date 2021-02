Maersk accélère sa neutralité carbone

Le leader mondial du transport de conteneurs, le groupe danois Maersk affiche ses ambitions. D’ici 2050 il veut être complètement neutre en carbone. Ce qui ne signifie pas que ses navires ne vont plus émettre de CO2, mais que toutes leurs émissions de carbone seront compensées.

Pour cela, il n’y a que quelques solutions dont le méthanol que Maersk étudie depuis quelque temps déjà. Ce combustible est un hydrocarbure synthétique créé à partir de dioxyde de carbone et d’hydrogène. Liquide à température normale, il peut être utilisé comme carburant de propulsion, avec un indice d’octane supérieur au gas-oil. Il est aussi plus corrosif que ce dernier et nécessite un moteur adapté. Sa production est traditionnellement assez peu vertueuse en termes de bilan carbone puisqu’elle utilise des sources issues des hydrocarbures (GNL, charbon). Néanmoins, ces dernières années ont vu un fort développement des biocarburants, dont la source carbonée de base se trouve dans des ressources « vertes » comme la biomasse, les biogaz ou issus du recyclage des déchets urbains. C’est le bio-méthanol.

Il y a ensuite l’e-methanol qui consiste en la valorisation des émissions industrielles de CO2. Celles-ci sont captées à la source. Elles sont ensuite combinées avec de l’hydrogène, produit à partir d’électricité renouvelable, pour obtenir du méthanol. Ces deux produits permettent donc le réemploi de dioxyde de carbone et, par là-même l’équilibre de la chaîne globale. Si le méthanol émet quand même du CO2, son score est quand même meilleur de 15 à 20% par rapport au gas-oil et sa combustion est également plus vertueuse en matière d’oxyde d'azote (NOx).

Maersk a donc annoncé le premier navire « neutre en carbone » d’ici 2023, un feeder de 2000 EVP qui sera donc propulsé au méthanol. Ce ne sera pas le premier navire propulsé au méthanol, puisque des ferries et des pétroliers le sont déjà, mais ce sera, donc, le premier à bilan carbone équilibré grâce à l’origine de son méthanol.

Par ailleurs, le groupe danois a expliqué comment il souhaitait étendre cette stratégie à l’ensemble de la flotte. Toutes les constructions neuves en propriété seront équipées de propulsion duale, pouvant fonctionner à la fois sur un combustible neutre (type bio ou e-méthanol) soit avec du fuel avec une très faible concentration en soufre. Parallèlement le groupe continue à travailler sur d’autres types de combustibles, notamment l’ammoniac ou encore la lignine.

Les conséquences en termes de coût opérationnel de cette stratégie sont annoncées comme « gérables » et « incluses dans les prévisions financières ». Le groupe précise également que 200 de ses grands comptes ont déjà annoncé leur soutien à cette initiative.

