Maersk: une liaison Asie-Ukraine par train et voie maritime

Mærsk a initié un nouveau service combinant ferroviaire et maritime entre l’Asie et l’Ukraine. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

Le 22 avril, Mærsk a lancé un nouveau service intermodal entre l’Asie, l’Ukraine et la Turquie. Calqué sur le principe du service AE19 entre l’Asie et l’Europe du nord, l’AE77 représente un développement important dans les services de l’armement danois.

Départ de Vostochny

Les conteneurs sont chargés au terminal ferroviaire de Vostochny, dans l’Extrême-Orient russe,…