Maersk va licencier 2000 employés

Le groupe danois Maersk a confirmé hier sa restructuration, déjà annoncée à la fin de l'été, ainsi que le licenciement de 2000 personnes. La compagnie, qui compte actuellement 80.000 employés dans le monde, va faire disparaître les marques Safmarine et Damco, rachetées il y a quelques années et va également mutulaiser certaines activités avec Hamburg Süd, acquis en 2017.

Parallèlement, Maersk annonce des résultats en hausse et notamment un très bon troisième trimestre. Celui-ci a vu une augmentation des volumes, plus rapide qu'attendus, ainsi que des taux de fret. Cette tendance pourrait se confirmer au quatrième trimestre. Maersk reste cependant prudent pour les prévisions de l'année 2021 que Soren Skou, son patron, décrit comme incertaine dans le contexte de la pandémie actuelle, et qui pourrait voir un reflux des aides publiques dont le secteur a pu bénéficier en 2020, des reconfinements et, peut-être, l'arrivée d'un vaccin.

