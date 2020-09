Gowind : la construction des six corvettes malaisiennes suspendue

Le programme des six corvettes du type Gowind destinées à la marine malaisienne est en pleine tourmente. Au point que le gouvernement malaisien a décidé de suspendre la construction des bâtiments le temps de trouver une solution pour sauver le programme, victime d'un grave dérapage industriel de la part de ses chantiers locaux.

Pour mémoire, ce dernier, baptisé par les Malaisiens LCS (Littoral Combat Ships) et pourvu d’une enveloppe d’environ 2 milliards d’euros, a été lancé en 2011. A l’issue d’une compétition internationale, c’est le modèle Gowind, développé par Naval Group, qui avait été retenu. La plateforme a été adaptée aux besoins malaisiens, avec une version plus grande que le modèle de base vendu à l’Egypte (111 mètres pour un déplacement de 3078 tonnes en charge contre 92 mètres et 2600 tpc) et un certain nombre d’équipements différents. Contrairement au programme égyptien, conclu plus tard (contrat signé en 2014) et qui a vu la tête de série produite en un temps record par Naval Group à Lorient (28 mois entre la découpe de la première tôle et la livraison en septembre 2017) puis la réalisation de ses trois sisterships avec l’assistance technique française à Alexandrie, le projet malaisien a été géré de manière beaucoup plus autonome que ce qui se pratique habituellement pour les programmes en transfert de technologie.

C’est le chantier Boustead Naval Shipyard de Lumut, au nord-ouest de Kuala Lumpur, qui a remporté le marché et a été chargé de piloter la construction des six bâtiments. Au-delà, la Malaisie a souhaité avoir une part importante dans la conception de ses nouvelles corvettes. Naval Group ne s’est ainsi chargé que du design général et d’une partie du design détaillé sur les zones les plus complexes, comme la propulsion et la mâture intégrée, qui se présente sous la forme d’un Panoramic Sensors and Intelligence Module (PSIM) comprenant les senseurs mais aussi le central opération et des locaux techniques. D’ailleurs, contrairement aux Gowind réalisées en Egypte, ce module, qui constitue un élément très complexe et critique des bâtiments, n’est pas fourni prêt à emploi par Naval Group, mais intégralement réalisé et intégré en Malaisie (à l’exception du radôme en composite fourni par les Français). Ce qui a constitué un challenge technique supplémentaire pour BNS qui n’avait jamais produit un tel équipement alors qu’il devait déjà gérer une montage d’études.

Car le constructeur, en accord avec les autorités malaisiennes, a donc pris à sa charge les études de détail pour le gros des bateaux, ce qui avait pour but à l’origine de développer les compétences d’ingénierie navales locales. A ce titre, on se souvient d’ailleurs qu’un programme de formation d’architectes et ingénieurs malaisiens s’était déroulé à Lorient, où une école de design avait été spécialement créée en 2013/2014. Mais il semble qu’ensuite les Malaisiens ont largement sous-estimé les ressources nécessaires à de telles études. Non pas en termes de qualité des personnels mobilisés, qui serait bonne, mais de leur nombre, largement insuffisant. La conception détaillée a donc pris du retard alors qu’il y a également eu des problèmes sur les achats d’équipements, gérés par BNS et dont les retards ont également eu un impact sur les études faute de disposer des spécifications détaillées des matériels (impératives pour réaliser le design détaillé). Sans compter des évolutions non prévues en cours de route, comme le remplacement des missiles antinavire Exocet MM40 initialement prévus par des NSM, ou encore le changement de leurres finalement attribués à Lacroix ;

Alors que la construction de la tête de série débutait mi-2015, les problèmes se sont au fil du temps accumulés mais, pendant longtemps et malgré les alertes, y compris de Naval Group, personne n’a voulu le reconnaitre. Le chantier a assez durablement maintenir les illusions, notamment après la mise à l’eau à l’été 2017 de la première Gowind malaisienne, le Maharaja Lela, inaugurée en grande pompe à Lumut. A l’époque, on annonçait toujours une livraison pour 2019, conformément au calendrier initial. Sauf que, sitôt les autorités et la presse parties, le bateau a en fait été rapidement remis au sec. Car derrière l’apparence d’une belle coque presque finie, l’intérieur était en réalité presque vide. Ce qui n’a pas empêché BNS de poursuivre la construction des coques suivantes, alors que les retards continuaient de s’accumuler et de précipiter le programme dans une impasse. Jusqu’à ce que ce dérapage industriel finisse inévitablement par éclater au grand jour.

Ainsi, on a appris cet été que la première corvette n’avait jamais été remise à l’eau et que, selon les autorités locales, elle n’en est qu’à 60% d’achèvement. Les études détaillées ne sont même pas terminées et, de ce fait, de nombreux équipements attendent sur le chantier, ne pouvant être montés à bord faute de plans pour les installer. Trois autres coques sont maintenant terminées mais non armées, alors que la construction du cinquième bâtiment est en cours. Ou plutôt était en cours puisque les travaux ont été suspendus, de même en fait que l’ensemble du programme. Une décision du gouvernement malaisien qui entend faire une pause pour analyser la situation et remettre le projet sur les rails.

En août, le ministère malaisien de la Défense a indiqué qu’il envisageait trois options pour la suite. La première consisterait à confier la gestion du programme à Naval Group avec l’argent du programme non encore consommé (apparemment un peu plus de 600 millions d’euros), ce qui permettrait de finaliser au moins les deux premières corvettes. La seconde option serait de continuer avec BNS et l’appui de l’industriel français avec un objectif similaire. Et la troisième de clore le contrat avec le chantier de Lumut, le gouvernement prenant alors d’ « autres mesures », non précisées mais dont on peut imaginer qu’il s’agirait de trouver un autre chantier, pour sauver le programme. Dans les deux premiers cas, la construction des corvettes 4 à 6 serait « mises en sommeil » le temps de trouver pour tout ou partie de ces bâtiments les fonds supplémentaires leur permettant de voir le jour. Des décisions sont attendues d’ici la fin de l’année, sachant que la crise sanitaire, qui a entrainé des mesures de confinement dans le pays, n’arrange évidemment pas les choses.

En tout état de cause, la tête de série, qui devait donc être livrée fin 2019, ne rejoindra vraisemblablement pas la marine malaisienne avant 2023.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.