Malaisie : un marin meurt après avoir inhalé de l’ammoniac

Un marin turc de 62 ans est mort après avoir inhalé de l’ammoniac, mardi 6 avril. Il se trouvait à bord d’un navire de transport de GPL de 170 mètres, construit en 1993, le Hamburg DW, au large de Port Klang, en Malaisie. On ignore comment il s’est trouvé en contact avec le gaz très toxique, mais trois autres marins (deux Turcs et un Indien) en ont également inhalé et se trouvaient dans une situation critique, selon l’Agence malaisienne de contrôle maritime (MMEA) qui a été alertée par un agent maritime.

Le navire a mouillé au sud-ouest de Pulau Selat Kering et des équipes de secours ont rejoint le navire en pleine nuit pour évacuer les personnes intoxiquées. Elles ont été évacuées vers un hôpital.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.