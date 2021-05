L’ex-remorqueur-ravitailleur Revi part à la déconstruction

Retiré du service en 2016, l’ancien remorqueur-ravitailleur Revi, de la Marine nationale, a quitté hier matin la base navale de Brest. Tracté par le remorqueur britannique MTS Taktow, il rejoint Le Havre où il va être déconstruit par le chantier Gardet et Debezenac. Il va notamment y retrouver les ex-remorqueurs de haute mer Malabar et Tenace, qui sont arrivés sur place en janvier et février, également en provenance de Brest.

Le Bougainville au chantier Piriou de Concarneau (© : DR)

