Manutentionnaires : l’Afrique reste une terre de croissance

En 2020, les principaux manutentionnaires mondiaux de terminaux à conteneurs ont subi les effets de la crise sanitaire. Les opérateurs ont vu leurs trafics chahuté en Europe et se développer en Afrique. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

L’année 2020 aura été pour les manutentionnaires celle de l’arrêt de l’économie de certains pays. Le trafic conteneurisé a connu au cours de ces 12 mois une baisse de 1,2% à 168,1 millions d'EVP. Une diminution que de nombreux observateurs attribuent à l’arrêt de l’économie chinoise depuis le mois de janvier jusqu’au mois de mai. Au second puis au troisième trimestres, la Chine a relancé son activité.

Baisse de 2,1% des conteneurs manutentionnés

Face à la baisse des flux conteneurisés, le nombre de conteneurs manutentionnés a aussi diminué. Ainsi, dans la présentation de ses résultats annuels, DP World cite les données estimées par Drewry. Le nombre de conteneurs manutentionnés dans le monde aurait baissé de 2,1% en 2020 à 783 MEVP. Une première depuis plusieurs années.

L’analyse par trimestre de l’année montre, malgré tout, des signes d’une reprise. Les rapports annuels des différents opérateurs indiquent une croissance des revenus et un retour en grâce des marges au cours des deux derniers trimestres de l’année.

La hausse n’a pas été unanime

Dans ce contexte, les chiffres d’affaires des manutentionnaires internationaux ont été à la peine. Il faut se tourner vers DP World, China Merchants, Port of Singapore Authority et Ictsi pour voir une hausse des revenus. Néanmoins, la progression de ces données ne s’est pas automatiquement reportée sur les résultats opérationnels. À titre d’exemple, China Merchants a vu son chiffre d’affaires augmenter de 0,7% et son Ebitda perdre 67%. À l’inverse, APM Terminals a vu son chiffre d’affaires perdre 3,9% mais son Ebitda gagner 7,8%.

Discordance entre volume et données financières

Données financières et volumes…