Marella Cruises sort le Dream de sa flotte

Ancien Costa Europa passé il y a 10 ans chez la compagnie britannique Thomson Cruises, devenue depuis Marella Cruises, le paquebot Marella Dream va sortir de flotte, a annoncé hier la filiale du groupe TUI. Le vieux navire, âgé de 34 ans et actuellement en attente en Croatie, devait initialement être exploité au moins jusqu’à l’été 2021. Mais la crise sanitaire et ses conséquences désastreuses pour l’industrie de la croisière, presque totalement à l’arrêt dans le monde, obligent les armateurs à réduire la voilure.

En mai dernier déjà, Marella Cruises avait annoncé l’arrêt prématuré du Marella Celebration. Ce navire de 214 mètres, 33.900 GT de jauge et d'une capacité de 1350 passagers est l'ancien Noordam d’Holland America Line sorti en 1984 des Chantiers de l’Atlantique.

Le Marella Celebration, ici sous le nom de Thomson Celebration en 2015 (© VINCENT GROIZELEAU)

Les deux navires sont en attente d’être fixés sur leur sort, qui se résume à deux options : soit une revente, soit la démolition. Un sort qu’a connu fin 2018 le sistership du Marella Celebration, le Marella Spirit, qui a vu le jour à Saint-Nazaire en 1983 sous le nom de Nieuw Amsterdam.

Le Marella Dream a quant à lui été livré en 1986 par les chantiers allemands Meyer Werft sous le nom d’Homeric. Puis il a été exploité à partir de 1988 par Holland America Line en tant que Westerdam, avant de passer chez Costa en 2002. Il était devenu Thomson Dream en 2010, puis en 2017 Marella Dream. Ce paquebot de 204 mètres et 54.700 GT compte 767 cabines.

Le Costa Europa (© COSTA CROISIERES)

Le navire sous le nom de Thomson Dream (© MICHEL FLOCH)

Marella Cruises se recentre donc, sans surprise, sur ses quatre navires les plus récents, mis en service en 1995 et 1996 : les Marella Explorer (ex-Celebrity Century, ex-Mein Schiff 1) et Marella Explorer 2 (ex-Celebrity Galaxy, ex-Mein Schiff 2), deux paquebots de 77.000 GT et 1900 passagers, ainsi que les Marella Discovery (ex-Splendour of the Seas) et Marella Discovery 2 (ex-Legend of the Seas) deux autres jumeaux de 69.000 GT et 1800 passagers.

Le Marella Explorer (© MICHEL FLOCH)

Le Marella Discovery (© MICHEL FLOCH)