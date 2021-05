Marine nationale : deux nouveaux RP 10 mis à l’eau à Brest

Deux nouveaux remorqueurs-pousseurs du type RP 10 de la Marine nationale ont été mis à l’eau à Brest. La Gygis et Le Noddi sont les douzième et treizième unités de cette série, qui a débuté avec L’Aigrette, mise en service en 2018. Construit par le chantier Merré de Nort-sur-Erdre, près de Nantes, Le Noddi a été mis à l’eau le 21 avril au chantier CIB de Brest, qui appartient comme Merré au groupe BMA. Le bateau a été convoyé jusqu' à la pointe Bretagne par camions en deux éléments, la coque et la timonerie, qui ont été assemblés par la CIB avant sa mise à l'eau par une grue de la CCIMBO, avec le concours des dockers de la société Manuport. Un fois à l'eau, Le Noddi a été pris en charge par les lamaneurs de la Coopérative du lamanage de Brest/Roscoff qui l'ont remorqué jusqu'à la marina du Château où ils l'ont amarré au ponton de la digue Lapérouse.

(© : GERARD LE BRIGAND)

