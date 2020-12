Ce vendredi 4 décembre, le commissaire général de 2ème classe François Trémenbert, commandant le groupement de soutien de la base de défense Brest-Lorient, a inauguré le premier espace ATLAS « familles », sur le plateau de Keroriou au cœur de la ville de Brest.

Cette cérémonie d’inauguration était présidée par le vice-amiral d’escadre Olivier Lebas, commandant l’arrondissement maritime Atlantique, en présence du commissaire général de 1ère classe Bernard Mercier, adjoint activités du directeur central du commissariat des armées, et du vice-amiral Hervé Chenal, commandant la Base de défense de Brest-Lorient.

Eléments majeurs de la modernisation du soutien dans les armées, les espaces ATLAS (Accès en tout Temps, tout Lieu, Au Soutien) proposent une offre de services modulable, simplifiée et modernisée. En partant des applications de soutien du ministère des armées, cette offre a vocation à s’élargir et à se connecter aux initiatives d’autres acteurs de la vie quotidienne, en particulier dans le domaine administratif.

A l’aide des progrès du numérique, mais surtout grâce à leur dimension humaine d’accueil et d’orientation, les espaces ATLAS permettront la mise en réseau de différents opérateurs au service des militaires, des agents civils des armées et de leurs familles : cellules d’information et d’accueil des familles, mutuelles, institution de gestion des œuvres sociales des armées, office des anciens combattants et victimes de guerre, collectivités territoriales, caisses d’allocations familiales, Pôle emploi, échelons déconcentrés d’autres ministères, etc.

En application du « plan familles » du ministère des armées, les espaces ATLAS « familles » vont, en plus, faciliter leur vie quotidienne, que ce soit à l’occasion d’une installation ou d’un déménagement, ou tout au long d’une affectation dans une garnison donnée. Ils sont pour cette raison installés sur des sites « en ville », davantage accessibles aux familles.

Dans l’ensemble des espaces ATLAS, les militaires, agents civils des armées et leurs familles peuvent bénéficier d’un lieu unique où il leur sera possible de s’informer sur leurs demandes à caractère social, de préparer et de se faire aider dans leurs diverses démarches, de rencontrer des représentants des partenaires institutionnels du ministère, de réaliser des entretiens (si besoin en visio-conférence) sur rendez-vous, recevoir des colis, etc.

La base de défense de Brest-Lorient compte désormais 4 espaces ATLAS ouverts. D’ici 2022, 12 espaces ATLAS, dont deux espaces ATLAS « familles », formeront un réseau fort. Leur répartition sur les différents bassins d’emploi de la presqu’île de Crozon et de Loperhet, où trois espaces ATLAS fonctionnent déjà, de Landivisiau, de Lorient- Lann Bihoué et de Brest leur permettront de desservir au mieux les 21 000 personnes soutenues au sein de la base de défense de Brest-Lorient, sans compter les quelques 39 000 retraités des armées installés dans le Finistère et le Morbihan.

Communiqué de la Préfecture maritime de l’Atlantique, 04/12/20