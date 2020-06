Marine nationale : le Lapérouse remorqué à Brest suite à une avarie

Le Lapérouse, l’un des trois bâtiments hydrographiques (BH) de la Marine nationale, est arrivé en fin de journée hier, à Brest, en remorque du bâtiment de soutien et d’assistance affrété (BSAA) Sapeur. Alors qu’il était en mission hydrographique au nord de la baie de Lannion, le Lapérouse a été victime dans la nuit de lundi à mardi d’une avarie sur son moteur de barre, a-t-on appris de sources militaires. Le préfet maritime a alors fait appareiller le Sapeur pour lui porter assistance. Stationné à la pointe Bretagne depuis janvier, le nouveau BSAA de la compagnie française SeaOwl a quitté Brest peu avant 2 heures du matin mardi et a rejoint le Lapérouse, qu’il a ensuite pris en remorque.

Mis en service en 1988 et 1989, les trois BH français (Lapérouse, Borda et Laplace) sont des bâtiments de 59 mètres de long pour 11 mètres de large, leur déplacement atteignant 980 tonnes en charge. Conçus notamment pour effectuer la cartographie des fonds marins et des chenaux d’accès aux ports, ils doivent être remplacés entre 2025 et 2027 par deux nouveaux bâtiments adaptés à la mise en œuvre de moyens robotisés (programme CHOF).

Le Lapérouse, ici en 2014 (© : MICHEL FLOCH)

Le Lapérouse, ici en 2010 (© : MICHEL FLOCH)