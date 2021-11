Marine nationale : le premier POM en achèvement à Boulogne

Premier des six nouveaux patrouilleurs d’outre-mer (POM) de la Marine nationale, l’Auguste Bénébig, qui sera basé en Nouvelle-Calédonie, est arrivé le 18 octobre à Boulogne-sur-Mer. Produite par le chantier Socarenam de Saint-Malo, sa coque a été remorquée vers le site principal du constructeur français, dans le Pas-de-Calais, où elle va être achevée. « Après avoir réalisé la coque et la superstructure à Saint-Malo, nous en sommes maintenant à la phase d’armement. Certains équipements, comme les moteurs, sont déjà à bord, mais il reste beaucoup de choses à installer : l’isolation, la tuyauterie, le réseau de climatisation, les emménagements, et de nombreux autres équipements… », explique à Mer et Marine Mathieu Gobert, responsable du programme POM chez Socarenam. Cette phase d’armement prendra un peu plus…