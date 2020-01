Marine nationale : le premier volet de la flotte intérimaire d'hélicoptères notifié

A bout de souffle, les dernières Alouette III de l’aéronautique navale ne peuvent attendre l’arrivée de leur successeur, le futur Guépard Marine, dont les premières livraisons ne sont pas attendues avant 2028. Elles vont donc être temporairement remplacées par des appareils de location. C’est la fameuse flotte intérimaire d’hélicoptères de la marine dont le premier volet a été notifié le 30 décembre par la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) du ministère des Armées (qui a succédé en 2018 à l’ancienne SIMMAD).

D’une durée de 10 ans, le contrat, remporté par un groupement composé de DCI et Héli-Union, porte selon la DMAé sur la mise à disposition de dix Dauphin N3, deux autres machines étant en option. Ces appareils, précédemment exploités pour des activités civiles, en particulier le secteur offshore, vont être modifiés afin de répondre aux besoins opérationnels de la Marine nationale. Ils vont notamment être dotés d’un interrogateur IFF, d’un support d’armement, de capacités d’aéro-cordage, de systèmes de communications sécurisés ou encore de plaques de blindage. Ils seront également équipés d’un harpon pour grilles d’appontage en vue de leur embarquement sur les navires de la flotte française. Les livraisons par DCI et Héli-Union interviendront après la réalisation de ces travaux, le premier de ces nouveaux Dauphin devant rejoindre la marine d’ici la fin 2020.

Le second volet de la flotte intérimaire porte, en plus des Dauphin N3, sur la location d’une série de H160, le nouvel hélicoptère d’Airbus sur la base duquel va être développé le futur Guépard Marine dans le cadre du programme des Hélicoptère Interarmées Léger (HIL). Ce marché, différent de celui des Dauphin N3, sera notifié ultérieurement. Il devrait finalement concerner quatre appareils (au lieu des cinq espérés au départ).

H160 ( © MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU )

Les Dauphin N3 loués à DCI et Héli-Union vont donc succéder aux dernières Alouette III. L’aéronautique navale a possédé jusqu’à 35 machines de ce type, dont la mise en service remonte à 1963. En 2016, il en restait encore une vingtaine en parc mais les appareils de la série 316 ont été retirés du service en 2018. Pour remplacer ces hélicoptères, qui étaient affectés l’École de spécialisation sur hélicoptères embarqués (ESHE), quatre Dauphin N3 sont déjà loués depuis 2018 à la société NHV. Ils assurent au sein de l’ESHE la formation des pilotes de la marine et la formation à l’appontage des pilotes des autres armées.

Il ne reste plus actuellement en parc que 9 Alouette III de la série 319. Elles sont toutes désormais rassemblées au sein de l’escadrille 22S et continuent d’embarquer sur les bâtiments de la marine. Y compris trois d’entre elles qui assurent les détachements aériens des frégates de surveillance basées à Papeete Nouméa et Fort-de-France.

Alouette III ( © MARINE NATIONALE )

Ces ultimes Alouette III devraient prendre leur retraite d’ici 2022 et donc être remplacées par les Dauphin N3 loués, en attendant leur succession effective par les futurs Guépard Marine. Les Dauphin qui vont prendre la relève seront appelés à embarquer sur différentes unités, dont des frégates basées en métropole et outre-mer, ainsi que les bâtiments de ravitaillement. Ils pourront assurer des missions très variées allant de la surveillance maritime à la lutte contre les trafics illicites, en passant par le soutien logistique à partir des ravitailleurs.

Les quatre H160 qui seront ultérieurement loués auront pour leur part vocation à soulager les Caïman Marine (23 en service fin 2019, les quatre derniers devant l’être d’ici 2021) que la marine souhaite concentrer sur leurs missions principales d’aéronefs de combat embarqués, spécialisés notamment dans la lutte anti-sous-marine et antisurface. Il s’agit en particulier de décharger les Caïman des missions recherche et de sauvetage en mer (SAR) pour lesquelles certains sont aujourd’hui affectés, en particulier à la pointe Bretagne et à Cherbourg. Mais les H160, qui devraient être à poste entre 2021 et 2023, se substitueront également aux Caïman dans le cadre de la permanence nécessaire au déclenchement d’une opération de contreterrorisme maritime (CTM) sur les trois grandes façades métropolitaines. Ces H160 seront eux-aussi remplacés au terme du marché de location par des Guépard Marine.

Le futur Guépard ( © ERIC RAZ )

On notera que la décision de louer quelques H160 va, au-delà des besoins opérationnels, présenter l’avantage de familiariser très vite les marins avec le nouvel hélicoptère d’Airbus et, logiquement, permettre de profiter de ce premier retour d’expérience pour le développement du Guépard Marine.

Pour mémoire, la France prévoit de commander un total de 169 Guépard, soit 80 pour l’armée de Terre, 49 pour la Marine nationale et 40 pour l’armée de l’Air. L’aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT) doit être la première à réceptionner ce nouvel appareil à partir de 2026 afin de mettre en retraite ses antiques Gazelle. Toutes les plateformes auront une base commune avec des spécificités plus ou moins prononcées selon les modèles. La version destinée à l’aéronautique navale sera par exemple adaptée à l’embarquement sur les bâtiments de la marine (structure et train renforcés, harpon), disposera de senseurs optimisés pour un emploi maritime et sera apte à la mise en œuvre du futur missile antinavire léger (ANL) développé conjointement avec les britanniques.

Les Guépard Marine succèderont aux hélicoptères loués, puis aux Dauphin Pedro (3) et SPI (6 en métropole + 2 en Polynésie) ainsi qu’aux 16 Panther.