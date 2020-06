Marine nationale : le programme des drones aériens embarqués SMDM sur les rails

Le gouvernement français a annoncé hier un plan de soutien à la filière aéronautique, qui représente dans l’Hexagone quelques 200.000 emplois directs et subit de plein fouet la crise née du coronavirus. Parmi les différentes mesures annoncées ou confirmées, une petite (en valeur) concerne la Marine nationale. Le ministère des Armées explique en effet avoir décidé « l’anticipation de la commande de drones de surveillance navals » par rapport au calendrier initialement prévu dans l’actuelle loi de programmation militaire (2019-2025). Deux projets ont été mis en avant dans le dossier de presse diffusé par le gouvernement : le système de de drone aérien de la marine (SDAM) et celui le système de mini-drone marine (SMDM).

En réalité, et après vérification par Mer et Marine de ces annonces officielles, le plan d’aide ne va concerner que le petit SMDM, la situation demeurant inchangée pour le gros SDAM.

Un investissement de 50 millions d’euros qui va bénéficier à Survey Copter

Ce coup de pouce aux entreprises de l’aéronautique impliquées dans le secteur des drones navals demeure donc limité. Il ne représente en effet qu’une enveloppe de 50 millions d’euros, a-t-on appris, et permettra selon le dossier de presse du gouvernement de préserver « l’équivalent de 15 emplois pendant deux ans ». Ce qui correspond à peu près aux effectifs de la société Survey Copter basée à Pierrelatte, dans la Drôme. Filiale du groupe Airbus, cette PME est impliquée dans le SMDM, qui a fait l’objet d’expérimentations ces dernières années. Evoqué dans la LPM, il ne bénéficiait cependant « d’aucune visibilité calendaire », explique-t-on au ministère, même si dans une publication en date de novembre dernier, la Marine nationale expliquait attendre les premières livraisons à partir de 2020. Selon les informations que nous avons recueillies au sein du ministère des Armées, ces mini-drones sont désormais prévus pour être livrés entre 2022 et 2025. Leur nombre exact n’est pas encore connu, le processus d’acquisition étant toujours en cours.

(© : SURVEY COPTER)

L’Aliaca, un engin à voilure fixe catapulté

Le modèle visé est le DVF 2000 VT de Survey Copter, aussi appelé « Aliaca ». Un petit drone aérien à voilure fixe de 1.85 mètre de long, 3 mètres d’envergure et une quinzaine de kilos, dont un peu plus d’ 1 kg de charge utile. Cet engin mono-capteur emporte un système électro-optique gyrostabilisé avec capacité de vision à 360 degrés. Equipé d’un moteur électrique alimentant une hélice, sa vitesse de croisière va de 65 à 100 km/h à une altitude de 150 à 3000 mètres, avec un rayon d’action de 10 à 50 km et une autonomie en vol de 3 heures. Le drone est lancé au moyen d’une petite catapulte et récupéré dans un filet.

L'amiral Prazuck en juin 2019 devant l'Aliaca expérimenté sur le Commandant Birot (© : MARINE NATIONALE)

Expérimentation réussie sur un patrouilleur en 2019

L’Aliaca a été expérimenté avec succès l’an dernier, en particulier à bord du patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Birot, qui l’a employé au printemps 2019 lors d’une mission en Méditerranée pendant laquelle l’ex-aviso a participé à la saisie de 7 tonnes de cannabis. Pour mémoire, en 2014, de premiers essais avec une première version du DVF 2000 avaient été déjà réalisés sur un bâtiment de ce type, le Commandant Bouan.

Campagne d'essais en 2014 sur le Commandant Bouan (© : MARINE NATIONALE)

Cette expérimentation conduite par la Marine nationale s’est révélée concluante, le mini-drone répondant aux deux grands besoins exprimés : son adaptation au milieu aéromaritime et son adéquation au concept d’emploi imaginé pour ce type d’engin, en l’occurrence la tenue de situation tactique autour du bâtiment porteur, dont il étend le champ de vision. Il peut être employé pour des missions de surveillance, de renseignement et d’identification.

Ce système léger et très compact a vocation à être mis en œuvre sur des bâtiments qui n’embarquent pas d’hélicoptère et pour certains ne disposent pas de plateforme.

Le SDAM pour les plus grands bâtiments de combat

Ceux qui en sont dotés d’infrastructures aéronautiques pourront quant à eux embarquer un drone tactique nettement plus gros. Il s’agit du SDAM, engin à voilure tournante de 700 kilos développé par Airbus sur la base de l’hélicoptère Cabri G2 de la société française Guimbal. Ce drone à voilure tournante offrira 10 heures d’autonomie pour un rayon d’action de de 200 km. Multi-capteurs (optronique et radar notamment) il permettra d’étendre la portée des senseurs du bâtiment porteur pour contribuer à élaborer une situation tactique plus en profondeur.

Le SDAM, basé sur le VSR 700 d'Airbus, équipera notamment les FREMM et FDI (© : NAVAL GROUP)

Le SDAM a vocation à embarquer sur les frégates (FREMM et FDI notamment), les futurs patrouilleurs océaniques et les porte-hélicoptères amphibies. Ce programme, considéré comme majeur par la Marine nationale, en est pour l’heure au stade des études de faisabilité, conduites depuis trois ans par Airbus et Naval Group dans le cadre d’un contrat avec la Direction Générale de l’Armement. Une centaine de personnes est mobilisée à ce titre pour développer et intégrer ce drone, appelé VSR 700 chez les industriels, à un bâtiment de combat. Après des tests sur un démonstrateur à partir de 2017, le prototype du VSR 700 a réalisé son premier vol en novembre 2019. Les travaux se poursuivent, avec toujours comme objectif de réaliser un premier appontage automatique sur FREMM en 2021.

Premier vol du prototype du VSR 700 en novembre 2019 (© : ERIC RAZ)

Pas d’accélération du calendrier

Rien n’a malheureusement changé concernant le calendrier de ce programme, qui faute de budget suffisant n’a pas pu être inscrit dans l’actuelle LPM. A ce jour, et malgré les annonces d’hier, les premières livraisons de SDAM à la Marine nationale ne demeurent prévues qu’à partir de 2028. En tout, 15 de ces systèmes sont pour le moment prévus. En attendant, la marine poursuit ses expérimentations avec les deux Camcopter S-100 dont dispose le CEPA/10S. Cet engin à voilure tournante de 200 kg, conçu par la société autrichienne Schiebel, a fait ses débuts sur l'ancien patrouilleur l'Adroit, en 2012, son intégration étant qualifiée en 2019 sur le PHA Dixmude.





Camcopter S-100 sur le patrouilleur l'Adroit en 2012 (© : MARINE NATIONALE)

Un millier de drones de différents types au sein de la flotte d’ici 10 ans

Ces deux programmes s’inscrivent dans un plan de développement massif des engins robotisés au sein de la flotte française. L’objectif de la Marine nationale est en effet de disposer d’environ un millier de drones en 2030 : « 900 drones aériens pour équiper les bateaux, les bases à terre, les sémaphores, les fusiliers et commandos ; une cinquantaine de drones de surface pour la surveillance, la guerre des mines et la surveillance de l’environnement et pour les mêmes objectifs une bonne centaine de gliders, des planeurs sous-marins que nous avons déjà testés sur frégate », détaillait en septembre dernier l’amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la Marine, dans une interview accordée à Mer et Marine.

Drone de surface équipé d'un sonar remorqué pour la guerre des mines (© : THALES)

Glider (© : ALSEAMAR)

Concernant les drones aériens, disait-il, « mon objectif c’est de disposer d’un drone par bateau en 2030 – petit bateau, petit drone; gros bateau, gros drone. En équipant nos patrouilleurs de petits drones, j’espère multiplier par un chiffre compris entre six et dix la surface couverte annuellement par nos moyens. Et permettre ainsi à nos bâtiments, même dépourvus d’hélicoptère, d’être toujours positionnés sur la bonne zone, qu’il s’agisse d’agir, de prévenir voire juste d’occuper l’espace maritime afin de dissuader ».

Drone employé par le commando Kieffer, ici en 2018 sur le BSAA Jason (© : MARINE NATIONALE - CINDY MOTET)

L’intérêt va du micro-drone au pseudolite

Les engins aériens seront de nature très variée, avec de gros drones à voilure tournante comme le SDAM, des mini-drones à voilure fixe comme SMDM, mais aussi des micro-drones, dont les commandos marine disposent déjà, et des engins dérivés de ceux que l’on trouve dans le commerce (comme des drones Parrot). La marine s’intéresse aussi aux grands drones aériens de type MALE (moyenne altitude longue endurance) pour compléter les capacités de ses avions de surveillance maritime, ou encore aux pseudolites évoluant dans la stratosphère, à l’image du HAPS (High-Altitude Pseudo Satellite) Zéphir d’Airbus, un engin de 25 mètres d’envergure et de seulement 75 kilos volant à 65.000 pieds avec une autonomie considérable grâce aux panneaux solaires alimentant ses moteurs électriques. A l’avenir, l’aviation de combat, comme le Rafale Marine embarqué sur le Charles de Gaulle et son successeur le NGF, sera également amenée à mettre en œuvre des engins autonomes, les fameux Remote Carriers. En attendant, un jour, l’émergence de drones de combat embarqués.

HAPS (© : AIRBUS)

Concept de Remote carriers (© : MBDA)