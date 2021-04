Marine nationale : les noms des futurs chalands de débarquement (EDAS)

Les nouveaux chalands de débarquement français ne se contenteront pas d’un numéro, ils vont aussi porter des noms. La Marine nationale leur a pour cela choisi une série composée essentiellement d’armes, a appris Mer et Marine, dont les noms de certaines ont déjà été portés par d’anciennes unités amphibies, comme les CDIC.

Comme nous l’indiquions en février dernier dans notre article faisant le point sur ce programme, les deux premiers engins de débarquement amphibie standards (EDAS) ont été baptisés Arbalète et Arquebuse. Ils sont destinés à être basés à Toulon, au sein de la flottille amphibie (Flophib), tout comme les quatre unités suivantes, les futurs Bombarde, Javeline, Pertuisane et Glaive. Viendront ensuite six EDAS pour Djibouti (deux), Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, les Antilles et la Guyane. Les cinq premiers s’appelleront Dague, Mousquet, Epée, Sabre et Coutelas alors que le sixième aura un nom particulier. Il s’agira de…