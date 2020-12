Marine nationale : les premiers Dauphin de la Flotte intérimaire arrivent

L’arrivée dans l’aéronautique navale française des premiers appareils de la flotte intérimaire d’hélicoptères, qui permettra de faire la soudure entre le retrait du service des Alouette III et la livraison des futurs Guépard Marine (H160M), est prévue ce mois-ci. Avec pour commencer les machines du contrat notifié le 30 décembre 2019 à un groupement composé de DCI et Héli-Union. Un marché qui porte pour mémoire sur la location de douze Dauphin N3 sur une période de 10 ans, ces hélicoptères de seconde main étant adaptés aux besoins de la marine (radar, boule optronique, treuil, communications spécifiques, harpon sur certains…) Les trois premiers devraient rejoindre la marine d’ici la fin décembre mais, a appris Mer et Marine, sans qu’ils soient encore dans la configuration prévue. Car la crise sanitaire a apparemment retardé la transformation de ces machines, dont l’aéronautique navale a le plus grand besoin alors que son parc d’hélicoptères fonctionne aujourd’hui à flux très tendu. Décision a donc été prise de réceptionner quand même ces premiers Dauphin en l’état pour les affecter dans un premiers temps à certaines missions, comme l’entrainement et la qualification des pilotes.

Les neuf autres Dauphin prévus par le contrat devraient être livrés l’année prochaine dans la configuration nominale, alors que les trois premiers recevront ultérieurement les équipements requis pour un emploi pleinement opérationnel dans l’aéronautique navale.

Les Dauphin de la Flotte intérimaire (Dauphin FI) vont donc remplacer les Alouette…