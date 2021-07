Marine nationale : les premiers EDAS débarqués à Toulon

Fruits d'un concept développé par CNIM et réalisés par le chantier Socarenam de Saint-Malo, les deux premiers chalands de débarquement de nouvelle génération de la Marine nationale sont arrivés à Toulon. L’Arbalète et l’Arquebuse ont été transportées depuis la Bretagne par un navire spécialisé dans le transport de colis lourds, l’Happy Diamond de l’armement Big Lift. Arrivé dimanche soir en rade de Toulon, ce dernier, qui comptait également des bateaux de plaisance sur son pont, a débarqué hier matin les coques grises au moyen de ses propres grues face à La Seyne, où elles ont été remorquées pour être placées en attente devant le site de Foselev. Les chalands vont être testés à la fin de l’été par la Direction Générale de l’Armement et la Marine nationale, dont la Flottille amphibie (Flophib) sera la première équipée de ces nouvelles unités.

