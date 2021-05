Marine nationale : marque lancée, boutique ouverte

Vêtements, bagagerie, accessoires… La nouvelle boutique de la Marine nationale est accessible en ligne depuis hier matin, au surlendemain de l’annonce par l’institution du lancement de sa marque commerciale. Cela, alors qu’on célèbrera dans cinq ans le quadri-centenaire de la création de la marine royale par Richelieu, qui fonda et organisa à partir de 1626 la première véritable marine d’Etat en France et le développement des arsenaux pour soutenir son développement.

« Cette marque a un objectif de rayonnement et nous voulons par ce biais entrer dans le quotidien des Français, si possible au-delà du milieu maritime », explique à Mer et Marine le capitaine de vaisseau Eric…