Marine nationale : Pierre Vandier va succéder à Christophe Prazuck

Chef d’état-major de la Marine nationale depuis le 12 juillet 2016, date à laquelle il avait succédé à Bernard Rogel, l’amiral Christophe Prazuck passera le flambeau, le 1er septembre, au vice-amiral d’escadre Pierre Vandier, qui prendra rang à cette date d’amiral cinq étoiles. Né en octobre 1967, Pierre Vandier sera, à 52 ans, le plus jeune CEMM que la flotte française a eu dans son histoire moderne. Issu d’une famille de marins, et sorti major de sa promotion à l’Ecole navale en 1989, cet ancien pilote de l’aéronautique navale a commandé la frégate Surcouf et le porte-avions Charles de Gaulle. Il occupait depuis septembre 2018 les fonctions de chef du cabinet militaire de la ministre des Armées, Florence Parly.