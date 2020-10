Drones : une première commande de 10 SMDM pour la marine française

Dans le cadre du plan de soutien à la filière aéronautique, annoncé en juin dernier par le gouvernement français, le programme SMDM (système de mini-drones pour la marine) va être lancé cette année et sa cible augmentée. Ce qui bénéficiera à la société Survey Copter, filiale d’Airbus basée à Pierrelatte, dans la Drôme.

Le contrat initial, nous avait expliqué la Direction Générale de l’Armement (DGA) cet été, portait sur une vingtaine de systèmes, avec chacun deux drones DVF 2000 Aliaca. Dans le cadre du plan de soutien à l’aéronautique, six systèmes supplémentaires vont s’y ajouter. La première commande, inscrite au budget 2020 dans sa nouvelle version, porte sur les 10 premiers SMDM, a précisé le ministère dans le projet de loi de finances 2021 récemment présenté.

Livrables entre 2022 et 2025, les SMDM équiperont de nombreux bâtiments de la Marine nationale, dont a priori les frégates du type La Fayette, les frégates de surveillance du type Floréal et des patrouilleurs. Ce sont d’ailleurs des patrouilleurs de haute mer (PHM, ex-avisos) qui ont mené les expérimentations en mer avec ce système. Alors qu’une première campagne de tests était intervenue sur le Commandant Bouan dès 2014, le Commandant Birot a embarqué la nouvelle version de l’Aliaca au printemps 2019 lors d’une mission en Méditerranée.

L'Aliaca à bord d'un PHM en 2014 (© : MARINE NATIONALE)

Le PHM (ex-aviso) Commandant Bouan (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Un engin à voilure fixe catapulté

Le modèle visé est le DVF 2000 VT de Survey Copter, qui est donc aussi appelé « Aliaca ». Un petit drone aérien à voilure fixe de 1.85 mètre de long, 3 mètres d’envergure et une quinzaine de kilos, dont un peu plus d’ 1 kg de charge utile. Cet engin mono-capteur emporte un système électro-optique gyrostabilisé avec capacité de vision à 360 degrés. Equipé d’un moteur électrique alimentant une hélice, sa vitesse de croisière va de 65 à 100 km/h à une altitude de 150 à 3000 mètres, avec un rayon d’action de 10 à 50 km et une autonomie en vol de 3 heures. Le drone est lancé au moyen d’une petite catapulte et récupéré dans un filet.

Campagne d'essais en 2014 sur un PHM (© : MARINE NATIONALE)

Le VSR700 pour les gros bâtiments

Les grands bâtiments de la Marine nationale, notamment les frégates, mettront quant à eux en œuvre un drone aérien nettement plus gros (de la gamme des 700 kg) et à voilure tournante. Il s’agit du programme SDAM (système de drone aérien pour la marine) développé sur la base du VSR700 d’Airbus Helicopters et Guimbal. En tout, quinze engins doivent être commandés pour la Marine nationale, les livraisons étant à ce stade prévues à partir de 2028. En attendant, les études de développement, pilotées par Airbus et Naval Group, se poursuivent.

Le prototype du VSR700 pendant son premier vol livre en juillet (© : AIRBUS HELICOPTERS)

Dans le cadre du plan de relance, le ministère des Armées a ajouté au budget 2020 la commande (non prévue) d’un second prototype pour renforcer le programme d’essais. Alors que le premier prototype a réalisé le 28 juillet dernier son premier vol libre, les appontages automatiques sont planifiés en 2021 sur frégate multi-missions (FREMM) et porte-hélicoptères amphibie (PHA).

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.