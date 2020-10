Marine nationale : quatre chantiers pour le programme des patrouilleurs océaniques

Pas moins de quatre chantiers français vont être impliqués dans la conception et la réalisation des 10 futurs patrouilleurs océaniques (PO), a appris Mer et Marine. Selon nos informations, un premier contrat de cadrage va être prochainement notifié par la Direction Générale de l’Armement (DGA). Il portera sur l’organisation du programme et, surtout, le début des études de conception des bâtiments. Celles-ci seront pilotées par Naval Group, dont les bureaux d’études de Lorient vont être mobilisés pour développer une nouvelle plateforme adaptée aux besoins de la Marine nationale. Mais le leader français du naval militaire ne sera pas le seul dans ce programme. L’Etat et les industriels intéressés par ce projet se sont en effet mis d’accord pour que la construction des bâtiments, livrables en 2025 et 2030, soit confiée à trois autres chantiers : CMN, Piriou et Socarenam. Ce marché atypique comprendra différents contrats, celui portant sur la construction du prototype étant attendu vers la fin 2022 d’après nos sources. La répartition des bateaux entre chantiers n’est pas encore actée, ce qui est logique puisqu’elle dépendra de la charge de travail prévisionnelle dans les différents acteurs du groupement au moment de la commande.

Pas de traditionnel appel d’offres

C’est pour mémoire le 10 juin dernier que Florence Parly, ministre des Armées, a entériné en comité ministériel d’investissement le lancement du programme PO, prévu par la loi de programmation militaire 2019-2025. Avec la volonté de l’Hôtel de Brienne de mettre en place un marché présenté comme « innovant ». La première innovation consiste en l’absence d’un traditionnel appel d’offres, le ministère ayant choisi un processus permettant d’éviter une procédure classique, comme cela avait encore été le cas pour les six patrouilleurs d’outre-mer (POM) commandés à Socarenam en décembre 2019 à l’issue d’une compétition entre plusieurs industriels.

Pour faire l’impasse sur la procédure d’appel d’offres traditionnelle et surtout éviter une ouverture du marché au niveau européen, l’Etat se retranche derrière l’ombrelle des intérêts militaires stratégiques du pays, qui lui donnent le droit de restreindre son marché public au niveau national, et même de choisir directement ses fournisseurs. C’est ce qui se pratique couramment pour de nombreux équipements militaires sensibles, dont toutes les unités de combat de premier rang de la Marine nationale.

L’argument de la participation à la sûreté des SNLE

Or, les PO seront des bâtiments de second rang relativement peu armés et dont l’essentiel des missions relèvera plutôt de l’action de l’Etat en mer (surveillance des espaces maritimes, lutte contre les trafics illicites, police des pêches, assistance aux navires en difficulté…) Mais il en est une autre qui fait toute la différence, et c’est là que réside la subtilité permettant à la France de conserver ce programme en national. Les futurs patrouilleurs océaniques seront en effet équipés d’un sonar de coque pour contribuer au dispositif de lutte ASM et ceux qui seront basés à Brest contribueront directement au dispositif de sécurisation des départs et retours de patrouilles des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE). Une mission que remplissent déjà les unités du type A69, que les PO vont notamment remplacer.

Maximiser les retombées sur plusieurs chantiers français

Le second enjeu de ce programme est d’en faire bénéficier au maximum l’industrie navale française, dans le cadre notamment d’une politique affichée par le ministère de soutien à la relance économique par la commande publique. Cela, en respectant des contraintes budgétaires fortes pour conserver la cible visée par le programme (10 bâtiments) et permettre à ceux-ci d’être aussi bien équipés que possible avec les moyens financiers disponibles. Une ambition qui passait par la possibilité de mettre autour de la table la plupart des chantiers français intéressés par de tels bateaux, et d’éviter qu’une nouvelle fois le champion national rafle la mise. La DGA a donc opté pour ce qui s’apparente à une procédure de dialogue compétitif. Et, après de longs mois de discussions, un compromis a donc été trouvé.

Meilleure compétitivité des « petits » chantiers

Naval Group, en manque de commandes à l’export sur le marché des bâtiments de surface, n’a pas pu croquer seul la pomme. Mais il est désigné pour piloter le programme et surtout le développement d’un nouveau bâtiment (en collaboration pour certains points avec certains de ses partenaires), ce qui va apporter une charge de travail bienvenue aux bureaux d’études de Lorient. CMN (Cherbourg), Socerenam (Boulogne et Saint-Malo pour la réalisation de coques) et Piriou (Concarneau) vont de leur côté gagner une importante activité de production, et de la visibilité sur plusieurs années. Tout cela en permettant à l’Etat de bénéficier, grâce à ces trois « petits » chantiers, de coûts de production plus compétitifs que ce que peut proposer Naval Group pour des bâtiments de ce type.

La répartition entre constructeurs français, une vieille tradition colbertiste

Cette organisation industrielle s’inscrit finalement dans la longue tradition colbertiste de la France, et n’est pas sans rappeler ce qui se passait autrefois, quand l’Etat, selon la charge de travail de ses ex-arsenaux et des chantiers civils français, répartissait les commandes de navires d’une même classe sur différents sites. On notera quelques exemples du XXème siècle avec les cuirassés des types Courbet (4) et Bretagne (3) construits pendant la première guerre mondiale, puis les Dunkerque (2) et Richelieu (2 sur 4 prévus) mis en chantier dans les années 30. Tous furent réalisés entre les arsenaux de Brest et Lorient, mais aussi les Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire et les Forges et Chantiers de la Méditerranée à La Seyne-sur-Mer. Pendant ce temps, les six croiseurs légers du type La Galissonnière voyaient eux le jour à Brest, Lorient, Bordeaux, Nantes, Saint-Nazaire et La Seyne, alors que des dizaines de contre-torpilleurs et torpilleurs sortirent dans les années 20 et 30 de Lorient, Brest, Nantes, Saint-Nazaire, Le Havre, Dunkerque, Caen, Bordeaux ou encore La Seyne. Idem pour les sous-marins qui, en plus de l’arsenal de Cherbourg, mais aussi de ceux de Brest et Lorient, furent construits à cette époque dans les estuaires de la Loire et de la Gironde, à Caen, à La Seyne, au Havre et jusqu’en plein cœur des terres, comme les Calypso, Doris, Téthis, Argonaute, Aréthuse, Amazone, Atalante et d’autres encore sortis des usines Schneider de Chalon-sur-Saône dans les années 20 et 30.

Après-guerre, cette stratégie industrielle de l’Etat visant à saupoudrer les commandes de bâtiments de combat de la marine (et parfois les contrats à l’exportation) entre chantiers militaires et civils se poursuivra avec les sous-marins, escorteurs d’escadre et escorteurs rapides, avant de progressivement s’arrêter à partir des années 60/70. Dès lors, les anciens arsenaux, devenus DCNS puis aujourd’hui Naval Group, s’adjugeront toutes les principales unités, les navires plus petits ou moins complexes continuant cependant d’être commandés dans les chantiers civils. La disparition de la plupart de ces derniers, à l’exception de Saint-Nazaire, facilita la réorganisation alors que l’ampleur des séries s’est réduite au fil des décennies.

Tenter d’apaiser les guerres fratricides de ces dernières années

Ces dernières années, on avait cependant assisté à un regain de tension entre industriels français de la navale sur le marché des bâtiments de second rang, où Naval Group, faute d’une activité jugée suffisante sur le segment des unités les plus complexes, a voulu se positionner. Ce qui a notamment donné lieu à l’alliance avec Piriou et la création en 2013 d’une société commune, Kership détenue à 55% par l’industriel breton et à 45% par NG. En coulisses, d’âpres batailles et jeux de lobbying industriel et politique se sont déroulées avec les autres acteurs français, notamment CMN (les tensions se sont apaisées depuis 2016 mais Cherbourg semble être resté depuis très vigilant) et le constructeur vendéen Ocea (qui a menacé à plusieurs reprises d’initier des recours en justice contre l’attribution de certains marchés), mais aussi les Chantiers de l’Atlantique (dont Naval Group est parvenu à tuer les velléité sur le segment militaire en entrant dans leur capital en 2018). Quant à Socarenam, le discret constructeur boulonnais est parvenu à tirer les marrons du feu en louvoyant au milieu de ce champ de mines. L’objectif des uns et des autres était en tous cas de restreindre les appétits du « champion national » sur leur segment de marché, afin d’éviter une mainmise totale de Naval Group, directement ou par le truchement de Kership, sur tous les compartiments du naval militaire, du bateau lourdement armé à la vedette de surveillance, en passant par les unités de soutien. Ce qui a engendré de nombreuses guerres fratricides autour des programmes nationaux comme sur les compétitions à l’international.

Avec un programme dimensionnant comme celui des patrouilleurs océaniques, l’Etat espère sans doute apaiser les tensions ou, tout du moins, favoriser la coopération et éviter une nouvelle bataille franco-française en imposant d’entrée de jeu une répartition de ce gros gâteau entre la plupart des industriels nationaux concernés. Seul acteur majeur à ne pas en profiter, Ocea, spécialisé dans les constructions en aluminium (matériau exclu pour les coques des PO), mais que l’Etat pourra toujours satisfaire au besoin avec d’autres programmes (on peut par exemple penser à celui des futurs patrouilleurs côtiers de gendarmerie).

Remplacer les ex-avisos du type A69 et les patrouilleurs cherbourgeois

Pour mémoire, les dix nouveaux patrouilleurs océaniques vont succéder aux patrouilleurs de haute mer (PHM, ex-avisos) du type A69 (80 mètres, 1300 tonnes en charge) stationnés à Brest et Toulon, ainsi qu’aux patrouilleurs de service public (PSP) basés à Cherbourg, les Flamant, Cormoran et Pluvier, unités de 53 mètres et 390 tpc du type OPV 54 sorties en 1997 des chantiers CMN de Cherbourg et ex-ALN de Lorient (voir notre reportage à bord du Pluvier). Ils seront normalement les derniers à être remplacés par les nouveaux PO.

Le PSP Flamant (© MARINE NATIONALE)

La priorité va en effet à la succession des A69. Beaucoup plus anciens, et maintenus en service au prix de lourds investissements dans leur maintenance en attendant les PO, qui vont arriver bien plus tard que ce que la marine anticipait il y a une décennie, les PHM ne sont plus qu’au nombre de six. Construits à Lorient par Naval Group (à l’époque DCN) et mis en service en 1980 et 1986, les Lieutenant de Vaisseau Lavallée et Commandant L’Herminier ont déjà été désarmés en 2018. Et c’est au tour cette année du Lieutenant de Vaisseau Le Hénaff, opérationnel depuis 1980.

Ne subsistent plus que les Premier-maître L’Her (1981), Commandant Blaison (1982), Enseigne de Vaisseau Jacoubet (1982), Commandant Ducuing (1983), Commandant Birot (1984) et Commandant Bouan (1984). Des bâtiments qui doivent, sauf avarie majeure qui provoquerait un désarmement anticipé, être retirés du service entre 2023 et 2028. Les Ducuing, Birot et Bouan sont basés à Toulon, ce qui était aussi le cas pour le Jacoubet mais celui-ci a été transféré en juillet à Brest afin d’y remplacer Le Hénaff et s’ajouter aux L’Her et Blaison.

Les capacités des futurs PO

L’architecture et les caractéristiques exactes des futurs PO ne sont évidemment pas encore connues. On sait cependant que ces futurs patrouilleurs devraient avoir un gabarit d’environ 90 mètres pour un déplacement d’environ 2000 tonnes. Ils devront pouvoir mettre en œuvre un hélicoptère - a minima des types Dauphin/Panther ou Guépard Marine (version navale du H160M attendue à partir de 2028 dans l’aéronautique navale française). S’y ajouteront des drones, dont le futur SDAM à voilure tournante développé sur la base du VSR700 d’Airbus Helicopters.

Le prototype du drone VSR700 (© ERIC RAZ)

Unités hauturières capables de patrouiller loin et longtemps, en métropole ou à l’étranger, les PO devront avoir d’importantes capacités de surveillance et d’intervention. Ils embarqueront donc au moins un moyen aérien, piloté ou dronisé (SDAM ou SMDM), peut-être d’autres types de drones (de surface ou sous-marins), et des embarcations semi-rigides.

Alors que le système de combat sera fourni par Naval Group, concernant les senseurs et l’armement, la question est liée au nouveau concept d’autodéfense sur lequel travaille l’état-major de la marine et la DGA pour les futures unités de second rang et de soutien de la flotte française. Ce qui regroupe les nouveaux patrouilleurs, mais aussi les futurs bâtiments ravitailleurs de forces (BRF), les bâtiments de guerre des mines (BGMD), les bâtiments du programme CHOF (capacité hydro-océanographique future) et les unités qui succèderont à partir de 2030 aux frégates de surveillance (qui doivent être basées sur le projet European Patrol Corvette porté par Naval Group et Fincantieri). En fonction de son profil de missions, chaque type d’unité sera équipé d’une panoplie complète ou partielle. L’objectif est de répondre aux attaques asymétriques mais aussi au retour des menaces conventionnelles, à commencer par celles constituées par les missiles antinavire.

Le canon de 40mm RapidFire Naval (© THALES/NEXTER)

Pour ce qui est de l’artillerie principale, comme nous l’avons déjà écrit depuis de nombreux mois, le choix (toujours pas officialisé par le ministère des Armées) s’est porté sur le RapidFire Naval de Thales et Nexter, un canon de 40mm d’une portée allant jusqu’à 4000 mètres avec conduite de tir intégrée qui sera équipé de différentes munitions, dont un nouvel obus optimisé pour la lutte antiaérienne (A3B). Un système surface-air à très courte portée automatique Simbad-RC (deux missiles Mistral 3 prêts à l’emploi et d’autres en réserve) pourrait compléter et redonder le canon contre les menaces asymétriques et les missiles antinavire (avec une portée de 6 km). Le reste de l’armement comprendra des affûts légers, auxquels devraient s’ajouter les moyens non létaux, comme des projecteurs stroboscopiques et des systèmes à ultrasons (prévus notamment sur les frégates de taille intermédiaire).

Côté électronique, le choix du radar n’est pas encore acté. On sait cependant que la marine souhaite un radar multifonctions (au moins 3D), mais évidemment à moindre coût pour entrer dans une enveloppe budgétaire contrainte. Dans cette perspective, Thales peut par exemple pousser son nouveau NS50, un radar 4D AESA dévoilé en 2018.

Les PO doivent par ailleurs être équipés de solides moyens de guerre électronique, y compris peut-être des lance-leurres pour améliorer leur autodéfense antimissile. Ils disposeront par ailleurs d’un système électro-optique, par exemple un Paseo XLR de Safran (déjà retenu pour le Charles de Gaulle, les FDI et BRF).

Enfin, et c’est un point très important, la Marine nationale veut comme nous l’expliquions en juin doter ses futurs PO d’un sonar de coque. Le système envisagé est le BlueWatcher (actif/passif) de Thales développé sur la base du sonar trempé FLASH équipant les hélicoptères Caïman Marine. Ce système est expérimenté depuis 2018 sur la frégate Surcouf, du type La Fayette. L’intégration d’un sonar et des moyens de traitement associés sur ces bâtiments est essentiel, comme on l’a vu, pour participer à la sûreté de la force océanique de dissuasion nucléaire.

Le sonar de coque BlueWatcher (© THALES)

Une mission que remplissent aujourd’hui, à Brest, les A69 qui contribuent avec les frégates et aéronefs stationnés en Bretagne à la protection des SNLE basés à l’Ile Longue. Au-delà de cette fonction stratégique, la présence d’un sonar sur les PO leur permettra à chaque sortie d’assurer une surveillance sous l’eau (et de la collecte de renseignements acoustiques) non seulement au large des côtes françaises, mais aussi lors de déploiement à l’étranger. Cela, alors que le nombre de sous-marins ne cesse de croître dans le monde. Cette capacité sera également précieuse pour les missions d’escorte que les PO seront amenés à réaliser, par exemple lors du déploiement d’un porte-hélicoptères amphibie (PHA) en Afrique de l’ouest, où les A69 naviguent régulièrement dans le cadre de la mission Corymbe.

Le PHM Commandant Ducuing escortant le PHA Dixmude lors d'une mission Corymbe (© MARINE NATIONALE)